В феврале пассажиропоток «Толмачёво» вырос на четверть

За два месяца 2017 года аэропорт «Толмачёво» обслужил 607 315 пассажиров



Новосибирский аэропорт «Толмачёво» отчитался о росте пассажиропотока в феврале на 25 %.





Если сравнивать февраль 2016-го и февраль 2017 года, то на внутренних рейсах аэропорт принял 188 724 пассажира (+11,4 %), на международных — 97 626 пассажиров (+62,1 %). Всего аэропорт обслужил за месяц 286 350 человек.





«Среди внутрироссийских направлений с большей динамикой роста пассажиропотока в феврале отмечены Тюмень с увеличением на 317,6 %. Затем идут Краснодар, Сочи, Симферополь и Благовещенск. На международных авиалиниях сильнее всего пассажиропоток вырос в Камрань (+178,3 %)», — рассказали в пресс-службе аэропорта.







Среди популярных зарубежных направлений «Толмачёво» также называет ГОА, Урумчи и Усть-Каменогорск.





«При этом стоит отметить, что пассажиропоток по направлениям дальнего зарубежья вырос в феврале практически вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по направлениям в СНГ — увеличился на треть», — рассказали в пресс-службе аэропорта.







Количество трансферных пассажиров аэропорта увеличилось на 71 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале доля пассажиров, пользующихся услугами новосибирского аэропорта в качестве стыковочного авиаузла, составила 17 % от общего пассажиропотока.





Всего за январь и февраль 2017 года международный аэропорт «Толмачёво» обслужил 607 315 пассажиров, что на 27,3 % выше показателя за первые два месяца 2016 года.





Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях за два месяца составило 400 005 человек (+16,4 %), на международных — 207 310 (+55,2 %).







В январе-феврале аэропорт обслужил 3299 самолето-вылетов, в феврале — 1569, что на 17,6 % и 14,4 % больше, чем в прошлом году соответственно.







Несмотря на популярность вылетов в Камрань, новосибирцы не всегда довольны чартерными рейсами в этот вьетнамский город. 4 марта читатель НГС.НОВОСТИ обратился в транспортную прокуратуру, потому что вылет из Новосибирска в Камрань перенесли на 48 часов.