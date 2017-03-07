В феврале пассажиропоток «Толмачёво» вырос на четверть

За два месяца 2017 года аэропорт «Толмачёво» обслужил 607 315 пассажиров
За два месяца 2017 года аэропорт «Толмачёво» обслужил 607 315 пассажиров

Новосибирский аэропорт «Толмачёво» отчитался о росте пассажиропотока в феврале на 25 %.


Если сравнивать февраль 2016-го и февраль 2017 года, то на внутренних рейсах аэропорт принял 188 724 пассажира (+11,4 %), на международных — 97 626 пассажиров (+62,1 %). Всего аэропорт обслужил за месяц 286 350 человек.


«Среди внутрироссийских направлений с большей динамикой роста пассажиропотока в феврале отмечены Тюмень с увеличением на 317,6 %. Затем идут Краснодар, Сочи, Симферополь и Благовещенск. На международных авиалиниях сильнее всего пассажиропоток вырос в Камрань (+178,3 %)», — рассказали в пресс-службе аэропорта.


Среди популярных зарубежных направлений «Толмачёво» также называет ГОА, Урумчи и Усть-Каменогорск.


«При этом стоит отметить, что пассажиропоток по направлениям дальнего зарубежья вырос в феврале практически вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по направлениям в СНГ — увеличился на треть», — рассказали в пресс-службе аэропорта.


Количество трансферных пассажиров аэропорта увеличилось на 71 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале доля пассажиров, пользующихся услугами новосибирского аэропорта в качестве стыковочного авиаузла, составила 17 % от общего пассажиропотока.


Всего за январь и февраль 2017 года международный аэропорт «Толмачёво» обслужил 607 315 пассажиров, что на 27,3 % выше показателя за первые два месяца 2016 года.


Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях за два месяца составило 400 005 человек (+16,4 %), на международных — 207 310 (+55,2 %).


В январе-феврале аэропорт обслужил 3299 самолето-вылетов, в феврале — 1569, что на 17,6 % и 14,4 % больше, чем в прошлом году соответственно.


Несмотря на популярность вылетов в Камрань, новосибирцы не всегда довольны чартерными рейсами в этот вьетнамский город. 4 марта читатель НГС.НОВОСТИ обратился в транспортную прокуратуру, потому что вылет из Новосибирска в Камрань перенесли на 48 часов.

Анна Наумцева
Фото Светланы Балаевой, tolmachevo.ru

Прочтений: 1729
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено