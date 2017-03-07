Герой программы «Пусть говорят» получил срок за жестокое убийство лайки

Артем Данилов на телешоу Первого канала «Пусть говорят»

В понедельник, 6 марта, Новосибирский районный суд вынес приговор 26-летнему Артему Данилову, который из ревности пытался поджечь машину своей девушки и убил ее лайку.





В райсуде сообщили, что мужчина получил условно 2 года и два месяца, приговор в силу не вступил.







«Потерпевшая надеялась, что будет хотя бы минимальное лишение свободы <...> Гособвинение просило 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Мы думали: ну, может, хоть год суд даст, но суд у нас оказался более гуманным», — сообщил представитель пострадавшей девушки, юрист благотворительного фонда помощи бездомным животным «С правом на надежду» Сергей Егоров.







Ранее пострадавшая девушка Анастасия Скобликова рассказывала НГС.НОВОСТИ, что 11 июня 2016 года она вместе со своим 26-летним молодым человеком и друзьями поехала на пляжную вечеринку на озеро Старица. К ее подруге приехал парень, и Анастасия ему приветливо помахала, что разозлило ее молодого человека.





После ссоры он стал прыгать на капоте ее «Тойоты», разбил электротабло в салоне, поцарапал багажник и облил машину бензином. Затем молодой человек забрал свои вещи, а заодно свидетельство о регистрации машины и ключи от дома Анастасии. После этого он проник в ее дом и убил собаку.







Как уточнил Сергей Егоров, молодой человек три раза ударил западно-сибирскую лайку по голове молотком, а потом начал добивать ее обухом топора.





«Потом еще живую собаку в крови обмотал цепью, занес в комнату, бросил, закрыл дом и ушел. Утром она (Анастасия Скобликова. — О.Х.) обнаружила, что собаки нет, одна из дверей дома открыта. Зашла в дом, запах крови такой специфический был. Зашла в эту комнату, и у нее чуть ли не обморок случился. А собака живая лежит, вся в крови, скулит. Ее увезли в больницу, но с учетом сильных повреждений не удалось зверя спасти, и собака умерла через несколько часов в клинике», — описал ситуацию юрист.







В сентябре 2016 года Артем и Анастасия приняли участие в телешоу «Пусть говорят» на Первом канале. «Я очень любил эту девушку и все для нее делал, но не мог простить ей измены», — заявил молодой человек в телестудии.





Новосибирский районный суд признал Артема Данилова виновным по трем уголовным статьям — «Незаконное проникновение в жилище» (ч. 1 ст. 139 УК РФ), «Жестокое обращение с животными» (ч. 1 ст. 245 УК РФ) и «Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества» (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ).







Как отметил Сергей Егоров, сам подсудимый свою вину признал частично. «Он признал жестокое обращение с животным и попытку поджечь автомобиль. А незаконное проникновение в жилище он не признал: сказал, что у него были ключи [от дома девушки], он там раньше жил, имел доступ к жилищу и там у него были вещи», — пояснил юрист.







По его словам, Анастасия Скобликова пока не пыталась взыскать со своего бывшего парня материальный или моральный вред.





«Мы решили с ней, что в рамках уголовного дела иск предъявлять к нему не будем, чтобы не затягивать процесс. Там вопросы возникали в оценке ущерба. Мы посчитали, что если мы захотим, то в гражданском порядке сможем отдельно обратиться в суд с иском. Это была не первостепенная задача. Важно было человека наказать насколько можно суровее», — прокомментировал Сергей Егоров.







Юрист уточнил, что пока не знает, планирует ли Анастасия Скобликова обжаловать приговор.