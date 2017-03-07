В Краснообске на месте снесенной остановки появился старый разломанный павильон

Вместо одной из снесенных остановок с мозаикой в поселке Краснообск поставили старую железную остановку «Октябрьский рынок» — в администрации поселка ее появлению удивились.







Старый павильон с надписью «Октябрьский рынок» появился на остановке «Школа»







«В Краснообске вместо нормальных, защищающих от дождя и ветра железобетонных остановок, пусть и оклеенных объявлениями, поставили бэушные железки с Октябрьского рынка», — рассказал житель поселка, представившийся Андреем.





По его наблюдениям, старый железный павильон с киоском и надписью «Октябрьский рынок» появился на остановке «Школа» утром 7 марта. На остановке «Институты» появился новый железный павильон, однако утром он не стоял, а лежал. Кроме того, на остановке появился киоск.





Новая остановка и киоск на «Институтах»







Местный житель также рассказал, как сносили прежние железобетонные остановки с мозаикой. «Я присутствовал при сносе этих остановок. Их убирали с помощью спецтехники, различных кранов и грузовиков. Они [остановки] были невероятно крепкими», — утверждает Андрей.





Снос остановки «Институты» в конце февраля







Начальник отдела строительства и ЖКХ поселка Игорь Худорожков пояснил, что администрация поселка в курсе ситуации и будет разбираться, кто привез этот старый павильон.





«Никто с нами не согласовывал [установку павильона], ничего никому не подписывали и не утверждали», — заявил он.





Ранее Игорь Худорожков говорил, что железобетонные остановки с мозаикой культурной ценности не представляли и были аварийными. «У нас есть более современные павильоны, совмещенные с банкоматами, правильно оформленными торговыми павильонами», — пояснял чиновник.





Исчезнувшие вместе с остановками панно не первые пропавшие мозаики в Новосибирской области. Несколько лет назад на пл. Калинина исчезло абстрактное мозаичное панно.

