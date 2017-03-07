Появилось первое видео с безруким роботом для «Тотального диктанта»

Оргкомитет самой массовой филологической акции «Тотальный диктант» снял видео с роботом, который будет диктовать текст участникам в Новосибирском государственном университете экономики и управления 8 апреля.







Организаторы прозвали робота «диктатором»



По предварительной оценке, 8 апреля «Тотальный диктант» напишут около 7 тыс. новосибирцев, на проведение диктанта подали заявки 52 площадки, рассказала координатор акции Екатерина Кузнецова. Для сравнения, в прошлом году диктант написали более 5 тыс. человек на 42 площадках.







Главным диктором в Новосибирске будет автор текста, писатель Леонид Юзефович, он прочтет его в НГУ. Ранее Юзефович анонсировал, что подготовил к диктанту небольшое эссе о трех городах и трех реках, с которыми связана его жизнь. «Речь пойдет о Перми и реке Урал, Улан-Удэ, где прошла моя юность, и Селенге, Санкт-Петербурге и Неве», — поделился писатель.





На другие площадки организаторы пригласили олимпийских чемпионов, актеров, певцов и телеведущих.







Самый необычный «диктатор» (именно так его назвали в оргкомитете. — М.М.) — робот — будет читать текст в Новосибирском государственном университете экономики и управления. Увидеть и услышать его можно будет 8 апреля в 15:00.











«Наш робот уникальный — он в Новосибирске один такой. Он приедет, подиктует и потом ненадолго после диктанта останется пообщаться — будет фотографироваться, на вопросы отвечать. Вот и проверим его интеллект! Правда, автограф не сможет дать — у него рук нет», — пообещала Екатерина Кузнецова.







Новосибирский государственный университет и компания «Орфосемантика» пообещали к концу 2017 года тоже задействовать на лекциях своего виртуального диктора, который заменит преподавателей на диктантах по русскому языку.