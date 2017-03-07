Новосибирская компания набрала миллионные заказы на доставку цветов и пропала

Офис «Фломаркета» закрыт — в двери оставлено уведомление от ФНС

Клиенты новосибирской компании, занимающейся доставкой цветов, пожаловались на невыполнение заказов на общую сумму в несколько миллионов рублей — полиция начала проверку.







Ночью 4 марта в социальной сети «ВКонтакте» появилась группа «Пострадавшие от ООО Флорамаркет», в которой пользователи из разных регионов России начали массово оставлять сообщения о том, что новосибирские предприниматели, занимающиеся поставкой цветов к 8 Марта, не выходят с ними на связь. На момент публикации в группе состояли около 300 подписчиков.





Список пострадавших регионов обширен — Орел, Самара, Курск, Иркутск, Абакан, Омск, Челябинск, Петропавловск-Камчатский и другие города. Заказчики поверили юридическому лицу и отправили на расчетный счет, по примерным подсчетам корреспондента НГС.НОВОСТИ, более 5 млн руб., однако сумма может быть вдвое больше.







По данным «СПАРК», ООО «Флорамаркет» зарегистрировано в октябре 2016 года.





Тогда же был оформлен домен flo-market.ru, говорится на сайте регистратора доменных имен Ru-Center. В то же время на самом сайте в разделе «Новости» размещены публикации, датированные сентябрем 2014 года.





Основное направление деятельности «Флорамаркета» — розничная торговля цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах. Единственный учредитель компании — Виталий Мамаев, который также занимает должность гендиректора. Адрес регистрации компании — ул. Грибоедова, 2. Информации о других компаниях, учрежденных Мамаевым, в «СПАРК» нет.







По телефонам цветочной компании никто из сотрудников не берет трубку — срабатывает автоответчик. По словам обманутых покупателей, закрыт и офис «Флорамаркет» на ул. Грибоедова — в двери оставлено уведомление из налоговой. Пострадавшие попытались найти одного из менеджеров компании через соцсети по личным фотографиям, однако быстро выяснилось, что они были скопированы со страницы украинского пользователя, также занимающегося цветочным бизнесом. В социальной сети «ВКонтакте» можно найти страницу менеджера «Флорамаркета» Максима Белявского, но и она зарегистрирована, как и сама компания, только в октябре прошлого года. Обманутые клиенты компании в группе предполагают, что стали жертвой заранее продуманного плана.







Документы о перечислении денег на счет «Флорамаркета» из Свердловской области

Корреспондент НГС.НОВОСТИ подсчитал примерную сумму ущерба, которую указали пользователи в группе, — 1,6 млн руб. Ущерб может оказаться в разы больше, поскольку компания работала с заказчиками не только напрямую, но и с заказами из других регионов с посредниками по агентским договорам. Сумма заказов с доставкой за пределы НСО составляла от 250 тыс. до 450 тыс. руб., и, по словам подписчиков группы, теперь клиенты требуют деньги с посредников, которые, в свою очередь, пытаются исправить критическую ситуацию в преддверии 8 Марта.





Как рассказал житель Самары Геннадий Богаткин, пострадавший от действий новосибирской компании, он планировал заняться сезонным бизнесом — продажей тюльпанов к 8 Марта. Привлекательное предложение он увидел на сайте объявлений в интернете: «Начался поиск поставщика — местные поставщики отпали, так как цена у них дорогая, мы стали смотреть в интернете, где более выгодные условия. Наткнулись на объявление "Флорамаркета", тюльпаны они предлагали при покупке от 1000 штук — 27 руб. штучка», — рассказал Богаткин. По его словам, это была самая привлекательная цена на тот момент.





Особое доверие у него вызвало то, что по телефону отвечали два разных менеджера, и один из них разбирался в цветах. «Дмитрий нам посоветовал, какие лучше тюльпаны купить, как их лучше хранить, в общем, он был очень компетентен в этом вопросе», — подчеркнул обманутый самарец.





Через некоторое время, уже после перечисления Богаткиным 50%-ной предоплаты в размере 23,7 тыс. руб., менеджеры из «Флорамаркет» перестали отвечать по указанным телефонам,





и предпринимателю пришлось приобретать цветы у самарских поставщиков. «Заявление в полицию будем писать после консультации с адвокатом, сейчас времени физически нет, только после праздника», — добавил Геннадий Богаткин.







В новосибирской полиции корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что получают обращения по поводу мошеннических действий компании «Флорамаркет» — сейчас ведомство занимается этим делом. «О проблеме стало известно вчера. Сейчас проводится проверка, устанавливается руководство фирмы, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по НСО Сергей Щекотин.