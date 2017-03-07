Режиссер «Мастера и Маргариты» презентовал в Новосибирске фильм с откровенными сценами

Вечером 6 марта в кинотеатре «Люксор» прошел предпремьерный показ фильма «О любви» именитого режиссера Владимира Бортко — в российский прокат лента выходит только 23 марта.







Кино специально показали перед 8 Марта: режиссер на презентации посетовал, что в кино обычно показывают брутальных мужчин, а женщины — лишь подруги, любовницы и помощницы.





«Я хотел, чтобы женский характер был центральным. Как в балете: она крутит фуэте, а мужчины стоят рядом и поддерживают», — пояснил Владимир Бортко.





Анна Чиповская и Дмитрий Певцов





Бортко признается, что сюжет фильма напоминает «Анну Каренину»: это тоже рассказ о женщине, которая была уверена, что любит мужа, пока не встретила другого человека.







Главные роли исполнили: Анна Чиповская, Алексей Чадов, Дмитрий Певцов, Мария Миронова.





Кадр из фильма «О любви»





Фильму присвоена категория 16+, в нем немало откровенных сцен. «Меня уже спрашивали: она голая, чтобы привлечь публику? Нет, совсем по другой причине. Потому что в этот момент жизнь ее изменилась: она поняла, что такое любовь. Что это, кроме всего прочего, составляет прелесть отношений», — рассказал журналистам Владимир Бортко.







Бортко сделал женский персонаж центральным в своем фильме

В фильме есть и еще один герой — Санкт-Петербург. «Я люблю этот город, хотя его называют второй столицей, это несколько не так. Если хотите, у него гораздо больше общего с вами. Денег нет — он такой немножко потрепанный. И люди отличаются от москвичей. Те энергичные — бегают, деньги зарабатывают. А мы так ходим потихоньку: "А ты кто? А ты как?"» — признался автор картины.







70-летний Владимир Бортко известен зрителям по телефильму «Собачье сердце», сериалам «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Идиот» и другим работам. На пресс-конференции он отметил, что новый фильм снят о жителях городов-миллионников, поэтому он ожидает, что здесь ленту поймут.





В пресс-службе кинотеатра пояснили: режиссер хотел лично презентовать ленту в большом городе, но без столичного бэкграунда — для этого подошел Новосибирск.





После вчерашней премьеры прокат фильма в Новосибирске будет, как и во всей стране — с 23 марта





В Новосибирске не только показывают фильмы, но и создают их. К примеру, в начале года НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, что в новом детективе вместе с писателем Захаром Прилепиным сыграли актеры городских театров. Часть сцен фильма сняли в Ордынском районе области.