Режиссер «Мастера и Маргариты» презентовал в Новосибирске фильм с откровенными сценами

Режиссер «Мастера и Маргариты» презентовал в Новосибирске фильм с откровенными сценами

Вечером 6 марта в кинотеатре «Люксор» прошел предпремьерный показ фильма «О любви» именитого режиссера Владимира Бортко — в российский прокат лента выходит только 23 марта.


Кино специально показали перед 8 Марта: режиссер на презентации посетовал, что в кино обычно показывают брутальных мужчин, а женщины — лишь подруги, любовницы и помощницы. 


«Я хотел, чтобы женский характер был центральным. Как в балете: она крутит фуэте, а мужчины стоят рядом и поддерживают», — пояснил Владимир Бортко. 


Анна Чиповская и Дмитрий Певцов
Анна Чиповская и Дмитрий Певцов


Бортко признается, что сюжет фильма напоминает «Анну Каренину»: это тоже рассказ о женщине, которая была уверена, что любит мужа, пока не встретила другого человека.


Главные роли исполнили: Анна Чиповская, Алексей Чадов, Дмитрий Певцов, Мария Миронова.


Кадр из фильма «О любви»
Кадр из фильма «О любви»


Фильму присвоена категория 16+, в нем немало откровенных сцен. «Меня уже спрашивали: она голая, чтобы привлечь публику? Нет, совсем по другой причине. Потому что в этот момент жизнь ее изменилась: она поняла, что такое любовь. Что это, кроме всего прочего, составляет прелесть отношений», — рассказал журналистам Владимир Бортко.


Бортко сделал женский персонаж центральным в своем фильме
Бортко сделал женский персонаж центральным в своем фильме

В фильме есть и еще один герой — Санкт-Петербург. «Я люблю этот город, хотя его называют второй столицей, это несколько не так. Если хотите, у него гораздо больше общего с вами. Денег нет — он такой немножко потрепанный. И люди отличаются от москвичей. Те энергичные — бегают, деньги зарабатывают. А мы так ходим потихоньку: "А ты кто? А ты как?"» — признался автор картины.


70-летний Владимир Бортко известен зрителям по телефильму «Собачье сердце», сериалам «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Идиот» и другим работам. На пресс-конференции он отметил, что новый фильм снят о жителях городов-миллионников, поэтому он ожидает, что здесь ленту поймут.


В пресс-службе кинотеатра пояснили: режиссер хотел лично презентовать ленту в большом городе, но без столичного бэкграунда — для этого подошел Новосибирск.


После вчерашней премьеры прокат фильма в Новосибирске будет, как и во всей стране — с 23 марта
После вчерашней премьеры прокат фильма в Новосибирске будет, как и во всей стране — с 23 марта


В Новосибирске не только показывают фильмы, но и создают их. К примеру, в начале года НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, что в новом детективе вместе с писателем Захаром Прилепиным сыграли актеры городских театров. Часть сцен фильма сняли в Ордынском районе области.

Александра Зенкова
Фото Ольги Бурлаковой (1, 4, 5), kinopoisk.ru (2, 3)

Прочтений: 4717
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (24)24
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено