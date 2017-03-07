Депутаты перепутали детей во время награждения школьника-героя

Андрей вынес младшего брата из горящего дома
Андрей вынес младшего брата из горящего дома

Десятилетний новосибирец Андрей Федоров получил от депутатов горсовета благодарственное письмо за спасение человека во время пожара — школьнику также подарили сертификат в спортивный магазин на 2 тыс. руб. 


Мальчика воспитывают Ольга и Сергей Куприяновы — многодетная семья пережила страшный пожар в ночь на 16 ноября прошлого года. За пару часов дотла сгорели два дома, где жили родители с 11 детьми, а также пожилые мама и дядя Ольги Куприяновой. 


Когда пламя перекинулось с крыши внутрь дома, Андрей вынес на руках младшего брата — об этом смелый мальчик рассказал наутро после пожара корреспонденту НГС.НОВОСТИ. Однако, как говорится в сообщении на сайте Совета депутатов Новосибирска, награду маленькому герою дали именно за спасение сестры. 


«Десятилетнего Федорова Андрея наградили за спасение сестры из пожара», — говорится в сообщении на сайте горсовета. 


На вопрос о том, как так получилось, депутаты ответили, что имя спасённого ребёнка им назвала мама. Сама Ольга Куприянова считает, что путаница могла произойти по той причине, что в семье Куприяновых воспитывают сына Владислава и дочку Владлену — у детей похожие имена.


Само награждение было внезапным. «Депутаты пришли к нему в школу на урок в пятницу, никто ничего не знал», — рассказала НГС.НОВОСТИ Ольга Куприянова.


В конце прошлого года правительство выделило деньги на покупку дома для семьи, но в январе возникли трудности с оформлением документов. Сейчас Куприяновы приступили к ремонту в новом доме.

Дарья Януш
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