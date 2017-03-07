Депутаты перепутали детей во время награждения школьника-героя

Андрей вынес младшего брата из горящего дома

Десятилетний новосибирец Андрей Федоров получил от депутатов горсовета благодарственное письмо за спасение человека во время пожара — школьнику также подарили сертификат в спортивный магазин на 2 тыс. руб.





Мальчика воспитывают Ольга и Сергей Куприяновы — многодетная семья пережила страшный пожар в ночь на 16 ноября прошлого года. За пару часов дотла сгорели два дома, где жили родители с 11 детьми, а также пожилые мама и дядя Ольги Куприяновой.







Когда пламя перекинулось с крыши внутрь дома, Андрей вынес на руках младшего брата — об этом смелый мальчик рассказал наутро после пожара корреспонденту НГС.НОВОСТИ. Однако, как говорится в сообщении на сайте Совета депутатов Новосибирска, награду маленькому герою дали именно за спасение сестры.





«Десятилетнего Федорова Андрея наградили за спасение сестры из пожара», — говорится в сообщении на сайте горсовета.





На вопрос о том, как так получилось, депутаты ответили, что имя спасённого ребёнка им назвала мама. Сама Ольга Куприянова считает, что путаница могла произойти по той причине, что в семье Куприяновых воспитывают сына Владислава и дочку Владлену — у детей похожие имена.





Само награждение было внезапным. «Депутаты пришли к нему в школу на урок в пятницу, никто ничего не знал», — рассказала НГС.НОВОСТИ Ольга Куприянова.





В конце прошлого года правительство выделило деньги на покупку дома для семьи, но в январе возникли трудности с оформлением документов. Сейчас Куприяновы приступили к ремонту в новом доме.