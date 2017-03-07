«Тойота» загорелась в пути из-за одеяла на двигателе

Причиной пожара стало одеяло для двигателя
Причиной пожара стало одеяло для двигателя

В Новосибирске Toyota Caldina загорелась посреди дороги на ОбьГЭСе — справиться с пожаром водителю помогли очевидцы.


Случай произошел сегодня, 7 марта, около 11:30 рядом с церковью во имя Архистратига Михаила.

 

«Горела "Тойота Калдина" — машина моего знакомого. Я ехал впереди, потом он мне позвонил и сообщил о случившемся. 


Когда я вернулся, машину уже потушили проезжавшие мимо водители», 


— рассказал НГС.НОВОСТИ читатель, приславший в редакцию фото последствий пожара.


Машину потушили своими силами, не дожидаясь пожарных
Машину потушили своими силами, не дожидаясь пожарных


По его словам, причиной пожара стало купленное на рынке одеяло для двигателя. «Оказалось, оно сделано из горючих материалов», — отметил очевидец.


Не всем автовладельцам удается сохранить свой автомобиль после пожара. Например, 6 марта НГС.НОВОСТИ писали о вспыхнувшем во дворе «Ниссане-Жуке», чей двигатель также был накрыт одеялом. Причиной пожара специалисты назвали короткое замыкание.   

Анна Наумцева
Фото читателя НГС

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