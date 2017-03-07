«Тойота» загорелась в пути из-за одеяла на двигателе
В Новосибирске Toyota Caldina загорелась посреди дороги на ОбьГЭСе — справиться с пожаром водителю помогли очевидцы.
Случай произошел сегодня, 7 марта, около 11:30 рядом с церковью во имя Архистратига Михаила.
«Горела "Тойота Калдина" — машина моего знакомого. Я ехал впереди, потом он мне позвонил и сообщил о случившемся.
Когда я вернулся, машину уже потушили проезжавшие мимо водители»,
— рассказал НГС.НОВОСТИ читатель, приславший в редакцию фото последствий пожара.
По его словам, причиной пожара стало купленное на рынке одеяло для двигателя. «Оказалось, оно сделано из горючих материалов», — отметил очевидец.
Не всем автовладельцам удается сохранить свой автомобиль после пожара. Например, 6 марта НГС.НОВОСТИ писали о вспыхнувшем во дворе «Ниссане-Жуке», чей двигатель также был накрыт одеялом. Причиной пожара специалисты назвали короткое замыкание.
Анна Наумцева
Фото читателя НГС