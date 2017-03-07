На ремонт 62 км трассы в НСО потратят более полумиллиарда

На ремонт 62 км трассы потратят более полумиллиарда рублей из федерального бюджета
На ремонт 62 км трассы потратят более полумиллиарда рублей из федерального бюджета

Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» объявило 5 аукционов на ремонт дороги Р254 «Иртыш» на территории НСО — на ремонт 62 км трассы и путепроводов потратят более полумиллиарда рублей.


Информация о торгах опубликована 6 и 7 марта на портале госзакупок.


Согласно документации, подрядчики должны отремонтировать несколько участков трассы Р254, а также 2 путепровода в Татарском, Чулымском, Убинском и Чановском районах. Общая протяженность участков достигает 87,5 км. Всего на ремонтные работы готовы выделить 541,8 млн руб. из федерального бюджета.


«Капитальный ремонт предполагает усиление конструкции дорожной одежды, уширение земляного полотна, устройство систем дренажа и водоотвода, укрепление обочин, замену элементов инженерной инфраструктуры», — говорится на официальном сайте «Сибуправтодора».


Как сказано в проекте контракта, ремонтные работы должны проводиться с 10 мая по 5 сентября этого года. Подрядчика по всем пяти аукционам определят 27 марта.


Ранее сообщалось, что в этом году власти пообещали отремонтировать 120 км областных трасс, 2 путепровода, а также продолжить строительство Восточного обхода.

Кирилл Шматков
Фото Татьяны Фатеевой

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