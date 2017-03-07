Припаркованные авто остались стоять на «пьедесталах» после уборки снега

Новосибирцы поделились с редакцией НГС фотографиями припаркованных машин, которые остались стоять на возвышенностях после уборки снега рядом с ними.


Новосибирец Иван Смыков пояснил, что эти машины он сфотографировал 6 марта около 10:00 на территории промышленно-энергетического колледжа на ул. Титова. Как водители машин в таких случаях выезжают со своих парковочных мест, остается только догадываться. 


Найти ответственных за очистку этой территории пока не удалось.


Ул. Титова
Ул. Титова


А эти фотографии новосибирец Евгений Майоров сделал двумя неделями ранее на МЖК — точный адрес неизвестен.


Коммунальщики убрали снег на МЖК
Коммунальщики убрали снег на МЖК


Припаркованная машина на снежном «пьедестале»
Припаркованная машина на снежном «пьедестале»


Еще один читатель НГС пожаловался в редакцию на то, что прохожим «приходится прыгать через высокий трамплин», чтобы выйти из двора дома № 73 по ул. Ольги Жилиной. 


«Особенно тяжело пожилым людям и детям. Подъем сантиметров 40 в высоту», — сетует читатель. 


В диспетчерской управляющей компании «МКС-Новосибирск» сообщили, что начальства, которое могло бы прокомментировать ситуацию, сейчас нет на месте, но по графику вывоз снега из двора дома № 73 на ул. Ольги Жилиной запланирован на следующей неделе.


Ул. Ольги Жилиной, 73
Ул. Ольги Жилиной, 73


Также этой зимой НГС.НОВОСТИ рассказывали о находчивом водителе, который умудрился припарковать внедорожник на полутораметровом сугробе в центре Новосибирска.

Ольга Хмелевская
Фото Ивана Смыкова (1), Евгения Майорова (2, 3), читателя НГС (4)

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