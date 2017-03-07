Китайским туристам посоветовали не хватать незнакомых новосибирских детей

В одном из советов в качестве фона использованы слева направо новосибирские часовня Святого Николая, оперный театр, а также Александрийская колонна и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
В одном из советов в качестве фона использованы слева направо новосибирские часовня Святого Николая, оперный театр, а также Александрийская колонна и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге


В ролике для китайских туристов, посвященном правилам поведения в России, появился Новосибирск.


Ролик опубликован 1 марта на портале YouTube на канале Russia Travel.


В нем в юмористической форме демонстрируется то, как, по мнению создателей ролика, не стоит вести себя в России туристам из Китая. Например, видео советует не лезть без очереди в заведениях быстрого питания, не разговаривать громко по мобильному телефону в общественных местах, не плеваться и не бросать мусор.



В одном из советов в качестве фона использованы слева направо новосибирские часовня Святого Николая, оперный театр, а также Александрийская колонна и Исаакиевский собор в Санкт Петербурге.


На видео изображен мужчина, который гуляет с маленьким ребенком, которого пытается обнять умилившийся китайский турист.


Подобное поведение действительно выглядит нормально в КНР, где существует своего рода культ детей. Однако вести себя также в России авторы ролика категорически не советуют.


Новосибирск становится популярнее у иностранцев — в прошлом году столицу Сибири посетили больше 16 тыс. туристов.

Стас Соколов
Скриншот youtube.com, канал Russia Travel

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