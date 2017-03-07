Для переживших страшный пожар на Горском собирают деньги

Пожар на Горском тушили 1,5 часа — повреждены около 10 квартир





Актив жильцов дома № 63/1 на Горском микрорайоне, где поздно вечером 2 марта случился крупный пожар с двумя погибшими, начал собирать деньги для погорельцев.







В первую очередь собрали около 55 тыс. руб. — они были нужны для отправки тела одного из погибших, 29-летнего молодого человека, на родину, в город Цимлянск Ростовской области.





«Дима приехал сюда на 10 дней, снял квартиру со своей девушкой Полиной. Она местная. Квартиру они только сняли и, видимо, растерялись в кулуарах, не знали, куда бежать в дыму. В результате Дима погиб, а Полина в реанимации. Мы ей собрали крови. Лекарства пока не требуются, собираем средства только на восстановление — когда она придет в себя», — рассказала Ольга Губер, одна из активисток дома № 63/1. Зачем Дмитрий приехал в Новосибирск, жильцы не знают.







Еще одна погибшая — 29-летняя Анна, которая жила на 4-м этаже — пыталась спасти кошку.





«Она была очень добрая, отзывчивая, поэтому сначала спрыгнула с балкона, а потом поднялась по пожарной лестнице за кошкой. Но, видимо, растерялась, забыла, что у нее нет ключей и не смогла выбраться. Кошка, конечно, еще раньше погибла», — говорит Ольга Губер. Сейчас она активно общается с отцом Анны — от материальной помощи он отказался, но собирает фото и видео пожара в память о погибшей дочери.







Всего, по оценкам активистки, в доме пострадало порядка 10 квартир — одни от огня, другие — от струи пожарных гидрантов.





«Все очень плачевно, настроение абсолютно не праздничное, хоть и 8 Марта завтра. Потому что у кого-то потолок обгорел, у кого-то двери. Есть те, у кого мебель повреждена. Жизнь сейчас тяжеловатая, люди не планировали затрат на ремонт, а теперь придется вкладываться. Потому что пока это с выплатами все решится, с компенсацией. Но люди не знают, куда им обратиться, куда идти. У них ведь и так большое горе. От администрации пока ничего не слышно, управляющая компания обещала помочь с расчисткой», — резюмирует Ольга Губер.







Сейчас в группе актива жильцов Горского микрорайона собирают деньги погорельцам и пострадавшей Полине. Ответственная за сбор Дарья Авсиевич отметила, что за вчера было 25 переводов.







Напомним, что пожар на Горском микрорайоне случился 2 марта около 23:00. Первые пожарные подразделения прибыли на место вызова уже через 5 минут. Из квартиры на 4-м этаже в окна вырывались языки пламени и шел густой дым.