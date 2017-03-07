Самолет нарисовал над Новосибирском гигантскую восьмерку

Днем 7 марта пилот неизвестного самолета нарисовал в небе над Новосибирском большую цифру восемь.


Большую цифру в небе новосибирцы заметили около 11:20.


«Неизвестный мне летчик рисует восьмерки в небе», — пишут в редакцию НГС читатели. Они предполагают, что таким оригинальным способом пилот поздравил жительниц Новосибирска с 8 Марта.


По данным читателей, это восьмерку нарисовал истребитель.


Пилот поздравил женщин с 8 Марта
Пилот поздравил женщин с 8 Марта


Восьмерку в небе заметили из разных частей города — с ул. Тюменской в Кировском районе, из офиса на Вокзальной магистрали, недалеко от метро «Золотая Нива», на ул. Бетонной и даже в поселке Краснообск.


Огромная цифра 8 появилась в новосибирском небе
Огромная цифра 8 появилась в новосибирском небе


В Новосибирске вовсю идет празднование Международного женского дня. Больше интересных и веселых поздравлений можно увидеть в нашей онлайн-трансляции.

Ксения Евдокимова
Фото Ани Золотовой (1), читателя НГС (2)

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