Самолет нарисовал над Новосибирском гигантскую восьмерку

Днем 7 марта пилот неизвестного самолета нарисовал в небе над Новосибирском большую цифру восемь.





Большую цифру в небе новосибирцы заметили около 11:20.





«Неизвестный мне летчик рисует восьмерки в небе», — пишут в редакцию НГС читатели. Они предполагают, что таким оригинальным способом пилот поздравил жительниц Новосибирска с 8 Марта.







По данным читателей, это восьмерку нарисовал истребитель.





Пилот поздравил женщин с 8 Марта





Восьмерку в небе заметили из разных частей города — с ул. Тюменской в Кировском районе, из офиса на Вокзальной магистрали, недалеко от метро «Золотая Нива», на ул. Бетонной и даже в поселке Краснообск.







Огромная цифра 8 появилась в новосибирском небе





В Новосибирске вовсю идет празднование Международного женского дня. Больше интересных и веселых поздравлений можно увидеть в нашей онлайн-трансляции.

