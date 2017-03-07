Хитрый пристав притворился покупателем и арестовал «Мерседес» должника

Ради ареста машины должника судебный пристав решился на хитрость

Новосибирский пристав выследил «Мерседес» должника на сайте объявлений и притворился покупателем ради ареста машины.





Житель Калининского района Новосибирска влез в долги после того, как пьяным врезался в столб на арендованной «ГАЗели». Сам водитель практически не пострадал, зато новая машина превратилась в груду металла.







«Таким образом, к 30 тыс. руб. штрафа за езду в нетрезвом виде добавилось почти 600 тыс. руб. в качестве компенсации за не подлежащее ремонту транспортное средство», — описали ситуацию в пресс-службе УФССП но Новосибирской области.







В ведомстве уточнили, что любитель пьяной езды не спешил выплачивать долг. Поэтому судебный пристав запретил ему выезжать из России, арестовал его счета. Кроме того, должник лишился права на регистрационные действия в отношении своего автомобиля — Mercedes-Benz C-200.







Вскоре пристав обнаружил объявление о продаже этой машины на сайте drom.ru.





«Неплательщик честно признавался в объявлении, что на регистрационные действия в отношении автомобиля судебными приставами выставлен запрет, потому всего за 300 тыс. руб. предлагал приобрести транспорт "на разбор"», — сообщили в службе судебных приставов.







Пристав позвонил владельцу машины от имени покупателя и назначил ему встречу на 3 марта. Вместо хозяина «Мерседеса» на встречу пришел его приятель. Узнав, что покупатель — это пристав, он удивился. Тем временем приставы арестовали «Мерседес» — если за 10 дней ее хозяин не выплатит долг, машину продадут без его участия.





Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о судебном приставе, который ради ареста машины парикмахера записался к ней на стрижку.