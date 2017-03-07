Хитрый пристав притворился покупателем и арестовал «Мерседес» должника

Ради ареста машины должника судебный пристав решился на хитрость
Ради ареста машины должника судебный пристав решился на хитрость

Новосибирский пристав выследил «Мерседес» должника на сайте объявлений и притворился покупателем ради ареста машины. 


Житель Калининского района Новосибирска влез в долги после того, как пьяным врезался в столб на арендованной «ГАЗели». Сам водитель практически не пострадал, зато новая машина превратилась в груду металла.


«Таким образом, к 30 тыс. руб. штрафа за езду в нетрезвом виде добавилось почти 600 тыс. руб. в качестве компенсации за не подлежащее ремонту транспортное средство», — описали ситуацию в пресс-службе УФССП но Новосибирской области.


В ведомстве уточнили, что любитель пьяной езды не спешил выплачивать долг. Поэтому судебный пристав запретил ему выезжать из России, арестовал его счета. Кроме того, должник лишился права на регистрационные действия в отношении своего автомобиля — Mercedes-Benz C-200.


Вскоре пристав обнаружил объявление о продаже этой машины на сайте drom.ru. 


«Неплательщик честно признавался в объявлении, что на регистрационные действия в отношении автомобиля судебными приставами выставлен запрет, потому всего за 300 тыс. руб. предлагал приобрести транспорт "на разбор"», — сообщили в службе судебных приставов.


Пристав позвонил владельцу машины от имени покупателя и назначил ему встречу на 3 марта. Вместо хозяина «Мерседеса» на встречу пришел его приятель. Узнав, что покупатель — это пристав, он удивился. Тем временем приставы арестовали «Мерседес» — если за 10 дней ее хозяин не выплатит долг, машину продадут без его участия.


Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о судебном приставе, который ради ареста машины парикмахера записался к ней на стрижку

Ольга Хмелевская
Фото Игоря Зарембо (РИА Новости)

Прочтений: 7011
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (43)43
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено