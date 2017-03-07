Популярная у новосибирцев электричка снова будет ходить по субботам

Электропоезд на популярном направлении «Новосибирск – Новокузнецк» вновь будет ходить по субботам.







«Учитывая востребованность скорого поезда № 847/848 у пассажиров, с 11 марта 2017 года он возобновит курсирование по субботам», — рассказали в пресс-службе ОАО «Кузбасс-пригород».







Теперь электричка будет ходить шесть раз — скорый поезд не возит пассажиров по средам. По расписанию электричка выходит из Новокузнецка в 3:05 по московскому времени, приезжает в Новосибирск в 9:10. Обратно она уходит в 10:40, а приезжает в 16:46.





Субботнюю электричку между Новосибирском и Новокузнецком отменили 28 января. В компании объяснили это изменением регламента технических работ.







«Сегодня "Кузбасс-пригород" совместно с ОАО "РЖД" все-таки смогли обеспечить проведение технического осмотра состава согласно нормативам, но это крайне затруднительно, — пояснил генеральный директор компании Павел Кутловский. — Также мы рассматриваем вопрос о вводе в действие второго состава по маршруту "Новокузнецк – Новосибирск", только так мы сможем сохранить режим курсирования поезда».







Кстати, изменение графика движения коснется и других электричек, которые ходят по НСО. ОАО «Экспресс-пригород» на своем сайте предупредило, что завтра, 8 марта, электропоезда будут ходить по графику выходного дня.