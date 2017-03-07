В новосибирских офисах начали поздравлять женщин с 8 Марта
Сегодня, 7 марта, в Новосибирске начали отмечать Международный женский день.
За день до официального праздника мужчины поздравляют своих коллег на работе. Они читают поздравления, поют песни под гитару, дарят цветы и подарки, накрывают столы. Фотографии с поздравлениями уже появились в соцсетях.
Международный женский день — праздник, ежегодно отмечающийся в странах бывшего СССР, Анголе, Замбии, Камбодже, Кении, Монголии, Уганде, Китае. Исторически он появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию.
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Во многих офисах сотрудниц начали поздравлять уже с утра.
«Сотрудниц макрорегиона Западная Сибирь компании ТТК встречали стюарды и провожали на борт лайнера ТТК Airlines. В этот день для прекрасных девушек организовали настоящее путешествие. В начале они побывали в Египте, где их встречали арабы. А через некоторое время веселый мим пригласил сотрудниц компании в Париж», — рассказала менеджер по внешним коммуникациям компании Татьяна Старостина.
В одной из инспекций налоговой службы мужчины поставили для девушек огромные цветы, с которыми сотрудницы с радостью фотографировались.
Поздравил жительниц Новосибирска мэр Анатолий Локоть. «Вы обладаете непостижимым секретом: все успевать, справляться с огромным грузом ежедневных забот и оставаться нежными, яркими, обаятельными. Вы наполняете нашу жизнь смыслом и делаете ее счастливой», — написал мэр на своей странице в соцсети Facebook.
А мужчины из отеля Gorskiy city поздравляют не только своих коллег, но и всех «милых дам».
Сотрудники компании «Софит» поздравили девушек с 8 Марта, подарив им примулы и капкейки ручной работы.
Мужчины НГС тоже поздравили девушек с праздником — подарили тюльпаны и угостили пирогами.
В офисах поздравляют женщин гусары, афроамериканцы и полицейские.
А в компании МТС проходит «супергеройская вечеринка для суперженщин». Девушкам дарят цветы, макаруны и наборы «Супергерл».
Сотрудницам ООО «ПепсиКо Холдингс» коллеги-мужчины подарили оригинальные букеты с декоративной капустой.
«Супермен, плюшевый медведь и саксофон — парни Зарплата.ру знают, что нужно девушкам для великолепного рабочего дня», — пишут радостные сотрудницы компании в редакцию НГС.
А в небе над Новосибирском появилось оригинальное поздравление от пилота — жители разных уголков города увидели огромную цифру восемь.
А вот так сотрудниц департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска поздравили их коллеги-мужчины, рассказали Мария и Ольга.
В ЗАО «Гипроуголь» мужчины поздравляют женщин с 8 Марта в костюмах героев сказочной повести «Волшебник Изумрудного города».
Тема «Алисы в Стране Чудес» оказалась популярной 8 Марта. Шляпник и Белый Кролик поздравляют с праздником и дарят цветы сотрудницам ГК «Холидей».
А во всех уголках города вовсю идет торговля тюльпанами из машин.
В одном из офисов мужчины устроили мексиканскую вечеринку — женщин поздравили «жгучие мексиканцы в сомбреро».
«В СК "Югория" нас мужчины начали поздравлять вот так оригинально, самое актуальное — это копченое сало!» — написала в редакцию одна из сотрудниц компании.
Сотрудники новосибирских офисов с радостью отмечают гендерные праздники. НГС вели онлайн-трансляцию о том, какие сюрпризы ждали мужчин в преддверии 23 февраля.
Сотрудники компании АО «ВЭД Агент», занимающейся международными грузоперевозками, празднует 8 Марта в стиле «Алисы в Стране Чудес».
Сотрудницам ЦФТ подарили ветки багульника с инструкцией по сборке метлы и «Эксклюзивное приглашение» в кофейню компании.
Сотрудниц компании по сертификации продукции «СЕРКОНС» коллеги поздравили, исполнив под гитару «Московскую песню» Трофима.
Ксения Евдокимова
Фото pixabay.com, instagram.com, читателей НГС