В новосибирских офисах начали поздравлять женщин с 8 Марта

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В новосибирских офисах начали поздравлять женщин с 8 Марта (обновляется)

Сегодня, 7 марта, в Новосибирске начали отмечать Международный женский день.


За день до официального праздника мужчины поздравляют своих коллег на работе. Они читают поздравления, поют песни под гитару, дарят цветы и подарки, накрывают столы. Фотографии с поздравлениями уже появились в соцсетях.


Международный женский день — праздник, ежегодно отмечающийся в странах бывшего СССР, Анголе, Замбии, Камбодже, Кении, Монголии, Уганде, Китае. Исторически он появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию.


Мы просим наших читательниц и читателей показать, как они отмечают предстоящий выходной день у себя на работе — присылайте фото, видео и пишите нам на WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или через раздел на сайте «Сообщи свою новость».

Во многих офисах сотрудниц начали поздравлять уже с утра.


«Сотрудниц макрорегиона Западная Сибирь компании ТТК встречали стюарды и провожали на борт лайнера ТТК Airlines. В этот день для прекрасных девушек организовали настоящее путешествие. В начале они побывали в Египте, где их встречали арабы. А через некоторое время веселый мим пригласил сотрудниц компании в Париж», — рассказала менеджер по внешним коммуникациям компании Татьяна Старостина.


В новосибирских офисах начали поздравлять женщин с 8 Марта (обновляется)


В новосибирских офисах начали поздравлять женщин с 8 Марта (обновляется)


В новосибирских офисах начали поздравлять женщин с 8 Марта (обновляется)


В одной из инспекций налоговой службы мужчины поставили для девушек огромные цветы, с которыми сотрудницы с радостью фотографировались.

#8#марта#поздравления#ифнс#мужчины#спасибо#любим вас!)

Публикация от Екатерина Грибкова (@gribochek_1994)


Поздравил жительниц Новосибирска мэр Анатолий Локоть. «Вы обладаете непостижимым секретом: все успевать, справляться с огромным грузом ежедневных забот и оставаться нежными, яркими, обаятельными. Вы наполняете нашу жизнь смыслом и делаете ее счастливой», — написал мэр на своей странице в соцсети Facebook.



А мужчины из отеля Gorskiy city поздравляют не только своих коллег, но и всех «милых дам».


В новосибирских офисах начали поздравлять женщин с 8 Марта (обновляется)


Сотрудники компании «Софит» поздравили девушек с 8 Марта, подарив им примулы и капкейки ручной работы.


В новосибирских офисах начали поздравлять женщин с 8 Марта (обновляется)


Мужчины НГС тоже поздравили девушек с праздником — подарили тюльпаны и угостили пирогами.


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


В офисах поздравляют женщин гусары, афроамериканцы и полицейские.


Начинаем поздравлять!!! Девооочки с праздником!!! #shipelkinru

Публикация от Алексей Шипелкин® (@shipelkin)


Полиция нравов собственной персоной 😂🙈😃

Публикация от Ekaterina (@katya_shapko)


А в компании МТС проходит «супергеройская вечеринка для суперженщин». Девушкам дарят цветы, макаруны и наборы «Супергерл».


В новосибирских офисах начали поздравлять женщин с 8 Марта (обновляется)


В новосибирских офисах начали поздравлять женщин с 8 Марта (обновляется)


Сотрудницам ООО «ПепсиКо Холдингс» коллеги-мужчины подарили оригинальные букеты с декоративной капустой.


В новосибирских офисах начали поздравлять женщин с 8 Марта (обновляется)


«Супермен, плюшевый медведь и саксофон — парни Зарплата.ру знают, что нужно девушкам для великолепного рабочего дня», — пишут радостные сотрудницы компании в редакцию НГС.


В новосибирских офисах начали поздравлять женщин с 8 Марта (обновляется)


А в небе над Новосибирском появилось оригинальное поздравление от пилота — жители разных уголков города увидели огромную цифру восемь.


В новосибирских офисах начали поздравлять женщин с 8 Марта (обновляется)


А вот так сотрудниц департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска поздравили их коллеги-мужчины, рассказали Мария и Ольга.


В новосибирских офисах начали поздравлять женщин с 8 Марта (обновляется)


В ЗАО «Гипроуголь» мужчины поздравляют женщин с 8 Марта в костюмах героев сказочной повести «Волшебник Изумрудного города».


В новосибирских офисах начали поздравлять женщин с 8 Марта (обновляется)


Тема «Алисы в Стране Чудес» оказалась популярной 8 Марта. Шляпник и Белый Кролик поздравляют с праздником и дарят цветы сотрудницам ГК «Холидей».


А во всех уголках города вовсю идет торговля тюльпанами из машин.

Все за цветочками нашим прекрасным дамам!!!;)

Публикация от Maxim Pantyukhov (@maxim_pantyukhov)


В одном из офисов мужчины устроили мексиканскую вечеринку — женщин поздравили «жгучие мексиканцы в сомбреро».


«В СК "Югория" нас мужчины начали поздравлять вот так оригинально, самое актуальное — это копченое сало!» — написала в редакцию одна из сотрудниц компании.


В новосибирских офисах начали поздравлять женщин с 8 Марта (обновляется)


Сотрудники новосибирских офисов с радостью отмечают гендерные праздники. НГС вели онлайн-трансляцию о том, какие сюрпризы ждали мужчин в преддверии 23 февраля.


Сотрудники компании АО «ВЭД Агент», занимающейся международными грузоперевозками, празднует 8 Марта в стиле «Алисы в Стране Чудес».


В новосибирских офисах начали поздравлять женщин с 8 Марта (обновляется)


В новосибирских офисах начали поздравлять женщин с 8 Марта (обновляется)


Сотрудницам ЦФТ подарили ветки багульника с инструкцией по сборке метлы и «Эксклюзивное приглашение» в кофейню компании.



Сотрудниц компании по сертификации продукции «СЕРКОНС» коллеги поздравили, исполнив под гитару «Московскую песню» Трофима.



Ксения Евдокимова
Фото pixabay.com, instagram.com, читателей НГС

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