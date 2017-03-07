«Форд» швырнуло в трехметровый сугроб после аварии с «Хендэ» на «Родниках»

В Калининском районе Новосибирска столкнулись «Форд» и «Хендэ» — «Форд» оказался в сугробе, а его водитель попал в больницу.







ДТП случилось около 22:00 вчера, 6 марта.





«Высота сугроба выше человеческого роста, т.е. метра три. Машину туда швырнуло, а другая стояла на проезжей части», — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец.





По его словам, он услышал сначала страшный грохот, а потом, когда вышел на улицу, заметил «Форд», влетевший в сугроб.





«Водитель 57 лет за рулем автомобиля Ford Focus выезжал со двора дома № 5 Hyundai под управлением 39-летнего водителя. Тот ехал по ул. Гребенщикова со стороны ул. Тюленина», — описали случившееся в Госавтоинспекции по НСО. по ул. Гребенщикова и, поворачивая на ул. Тюленина, столкнулся с автомобилем Hyundai под управлением 39-летнего водителя. Тот ехал по ул. Гребенщикова со стороны ул. Тюленина», — описали случившееся в Госавтоинспекции по НСО.







В аварии пострадали двое — водитель «Форда» сломал лопатку, получил сотрясение мозга и тупую травму живота. У 54-летней пассажирки (какого именно автомобиля, в Госавтоинспекции уточнить затруднились) открытый перелом пальца на руке и различные ушибы. Оба пострадавших в больнице.







Жители Новосибирска этой зимой часто жалуются на высокие сугробы. Один из них — на ул. Доватора — пешеходы вынуждены обходить по проезжей части.