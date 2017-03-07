Новосибирские женщины рассказали, о какой зарплате они мечтают  

Новосибирские женщины рвутся в руководители гораздо реже мужчин
Новосибирские женщины рвутся в руководители гораздо реже мужчин

Сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру разузнал, сколько мечтают зарабатывать новосибирские женщины.


Накануне Международного женского дня аналитики изучили 279 981 резюме из Новосибирска, чтобы выяснить, в каких сферах предпочитают работать женщины и на какие деньги они рассчитывают. 


«В своих зарплатных ожиданиях новосибирские женщины заметно скромнее мужчин: 


мужчины просят в среднем 30 тыс. руб., а женщины — 25 тыс. руб. 


При этом среднее предложение от новосибирских работодателей на Зарплата.ру за февраль (с учетом полного рабочего дня) составило 35 тыс. руб.», — отмечают авторы исследования.


По их данным, новосибирские женщины ищут работу в бухгалтерии, кадровых службах, также для них актуальны розничная торговля (женщины опубликовали 88 % от общего числа резюме в этой сфере), медицина (77 %), спорт (84 %) и юриспруденция (64 %). 


Значительно меньше женщин ищут работу в сфере информационных технологий (только 12 % женских резюме), строительстве (23 %) и логистике (32 %). Почти одинаковым оказалось соотношение женских и мужских резюме в маркетинге и рекламе.


«В сфере высшего менеджмента только 22 % резюме принадлежит женщинам. Так что мужчины в 3,5 раза чаще претендуют на управленческие позиции», — комментирует руководитель пресс-службы Зарплата.ру Ольга Павлюченко.


В этом году Международный женский день, 8 Марта, выпадает на среду, поэтому рабочая неделя будет короткой — с перерывом на один праздничный день.

Ольга Хмелевская
Фотоthinkstockphotos.com

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