Новосибирские женщины рассказали, о какой зарплате они мечтают  

Новосибирские женщины рвутся в руководители гораздо реже мужчин



Сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру разузнал, сколько мечтают зарабатывать новосибирские женщины.







Накануне Международного женского дня аналитики изучили 279 981 резюме из Новосибирска, чтобы выяснить, в каких сферах предпочитают работать женщины и на какие деньги они рассчитывают.





«В своих зарплатных ожиданиях новосибирские женщины заметно скромнее мужчин:





мужчины просят в среднем 30 тыс. руб., а женщины — 25 тыс. руб.





При этом среднее предложение от новосибирских работодателей на Зарплата.ру за февраль (с учетом полного рабочего дня) составило 35 тыс. руб.», — отмечают авторы исследования.







По их данным, новосибирские женщины ищут работу в бухгалтерии, кадровых службах, также для них актуальны розничная торговля (женщины опубликовали 88 % от общего числа резюме в этой сфере), медицина (77 %), спорт (84 %) и юриспруденция (64 %).





Значительно меньше женщин ищут работу в сфере информационных технологий (только 12 % женских резюме), строительстве (23 %) и логистике (32 %). Почти одинаковым оказалось соотношение женских и мужских резюме в маркетинге и рекламе.







«В сфере высшего менеджмента только 22 % резюме принадлежит женщинам. Так что мужчины в 3,5 раза чаще претендуют на управленческие позиции», — комментирует руководитель пресс-службы Зарплата.ру Ольга Павлюченко.





В этом году Международный женский день, 8 Марта, выпадает на среду, поэтому рабочая неделя будет короткой — с перерывом на один праздничный день.

