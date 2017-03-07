Экскаватор провалился в Обское море на пирсе у элитных коттеджей 

Экскаватор ушел под лед Обского моря по самую кабину

Хозяин мини-пирса у коттеджного поселка на берегу Обского моря под Новосибирском решил углубить дно экскаватором, но тяжелая техника провалилась под лед.







Случай произошел вчера, 6 марта, около 17:00 в коттеджном поселке «Чайка», который расположен в сосновом бору и считается элитным. «Пострадала только техника. Как оказалось, хозяин одного из коттеджей "Чайки" решил углубить свой пирс, сказав экскаваторщику, что глубина в этом месте составляет порядка полуметра. Машинист экскаватора не проверил лично глубину водоема в этом месте и начал работы. Неожиданно задняя часть тяжелой техники резко ушла под лед, рабочий успел выскочить из кабины», — сообщил бердский портал «Свидетель» со ссылкой на начальника местного поисково-спасательного отряда Николая Ярманова.







Ярманов уточнил, что экскаватор весит около 30 тонн и у них нет техники, которая могла бы его вытянуть. Вытаскивать застрявший экскаватор хозяину пришлось самостоятельно.







Случай с провалившимся экскаватором на Обском водохранилище — редкость. Но спасатели время от времени помогают новосибирцам, провалившимся под лед на снегоходах. Например, вечером 17 декабря сотрудники МАСС спасли мужчину с двумя детьми, которые катались на снегоходе по берегу Обского моря и провалились под лед.