У пассажира «Толмачёво» украли из багажа 5 килограммов мяса краба

Прилетевший из Владивостока новосибирец обнаружил, что из его багажа пропала ценная покупка — 5 килограммов крабового мяса, которое он купил на Дальнем Востоке.







Как рассказал НГС.НОВОСТИ Дмитрий Ерыкалов, купить краба за 5000 руб. он решил 5 марта перед вылетом из Владивостока в Новосибирск в терминале дальневосточного аэропорта. «Я летел из Владивостока домой с промежуточной пересадкой в Хабаровске. Багаж на пересадке я не получал, он так и шел до Новосибирска. Я еще заранее купил себе икры и взял в ручную кладь, больше места там не было, и крабовое мясо положил в сумку. Зарывать его особо не стал, лишь прикрыл сверху кофтой», — вспоминает сибиряк.







По словам Ерыкалова, по прилету в «Толмачёво» пассажиры «традиционно очень долго ждали получение багажа». «Получали багаж, по меньшей мере, полчаса, если не больше. Я никогда не заматываю сумку в пленку, потому что не видел в этом особой необходимости, тем более рейс внутренний. Это после отпуска люди основательно запечатывают чемоданы. Выходя из зоны выдачи багажа, когда у всех просили багажные бирки, я обратил внимание, что ее на сумке нет, а она как раз скрепляла ручки», — вспоминает Ерыкалов.







По его словам, устав от длительного перелета, сибиряк не стал на месте проверять сумку, поехал на такси домой и лишь там обнаружил, что деликатес пропал. «Открываю дома сумку и не нахожу в ней приобретенного во Владивостоке крабового мяса. Понятно, что если бы краб был бы на дне сумки, ее бы вряд ли стали потрошить, но он лежал сверху — стал легкой добычей», — предположил новосибирец.







Ерыкалов считает, что украли крабовое мясо сотрудники новосибирского аэропорта, так как «зная, что рейс из Владивостока, грузчики полагают, что люди везут оттуда что-то», например, известные дальневосточные деликатесы — икру или краба. Новосибирец не стал подавать заявление в полицию, потому что обнаружил кражу слишком поздно, а теперь переживает, что не сможет «доказать, что не достал краба сам или придумать, что также украли бриллианты или ноутбук».







В пресс-службе аэропорта «Толмачёво» оперативно предоставить статистику по украденным вещам из багажа не смогли, добавив, что «он теряется по разным причинам», а также добавили, что в любом случае нужно было писать заявление в полицию или обращаться к сотрудникам аэропорта. Написать заявление даже спустя несколько дней посоветовали и в Управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу. «В любой момент можно обратиться (в транспортную полицию) с заявлением и сообщить, что была совершена кража мяса. Он должен был сделать это в первую очередь, тем более, если нанесен большой ущерб. Но и сейчас примут заявление, гражданина опросят как потерпевшего, в ходе беседы нашему сотруднику будет ясно, действительно ли это так, да и зачем что-то выдумывать (гражданину) — это же отдельная статья уголовного кодекса», — сказала представитель транспортной полиции Аягоз Ашимова.







По словам представителя ведомства, сообщения о кражах в транспортную полицию поступают нередко, в качестве примера Ашимова упомянула случай, когда мужчина сдал в багаж крупную сумму денег, и она была похищена сотрудником новосибирского аэропорта. Чтобы обезопасить себя от подобных краж, в полиции посоветовали быть бдительными и обязательно упаковывать багаж при помощи специальной ленты. «Конечно, что-то дорогостоящее не стоит сдавать в багаж, но в любом случае сумку нужно тщательно запаковать, чтобы никто не смог [открыть ее]. Даже если пленка будет порвана, это будет видно уже по прилету в аэропорту, и человек сразу обратится к сотрудникам транспортной полиции», — отметили в ведомстве.