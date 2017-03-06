Мысик пообещал неделю следить за увеличением трещины на Большевистской

Трещина в глубину достигает 20–30 см
Трещина в глубину достигает 20–30 см

Городские дорожники рассказали об итогах проверки трещины, которая образовалась на ул. Большевистской в Новосибирске.


О просадке грунта, которая произошла на остановке «Гостиница Обь» на четной стороне ул. Большевистской, стало известно еще осенью прошлого года. Рядом с разломом вырыт котлован глубиной 10–12 м, где с 2014 года строится многофункциональный комплекс «Снежная миля». 5 марта местные жители пожаловались в редакцию НГС.НОВОСТИ о том, что трещина сильно увеличилась.


Как рассказал сегодня, 6 марта, директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик, грунт просел на 20–30 см из-за ошибки строителей «Снежной мили».


«При строительстве были допущены нарушения технологии, и у нас возникла просадка. У нас идет откачка воды из котлована, и грунт на глубине 9 м начинает осаживаться. <…> В зимний период это ликвидировать почти невозможно. Осенью мы предполагали эту ситуацию», — пояснил Александр Мысик и добавил, что 


даже по самым пессимистичным прогнозам проезжая часть обвалиться не сможет — только часть тротуара.


«Сама по себе просадка не катастрофична, мы поправим. Катастрофично будет, если обвалится стенка котлована. Вероятность этого невысокая — 15–20 %. <…> [На опасном участке] каждый день будут наблюдать за просадкой. Неделю мы понаблюдаем, и когда установятся положительные температуры, здесь будет все вскрыто, ощебеним и выправим дорогу», — рассказал Мысик. По протоколу, все затраты по восстановлению проезжей части понесет «Снежная миля», сказал начальник муниципального предприятия. По его оценке, затраты на реконструкцию участка достигнут «нескольких миллионов рублей».


Разлом образовался посреди тротуара прямо на остановке «Гостиница Обь»
Разлом образовался посреди тротуара прямо на остановке «Гостиница Обь»


Рядом с разломом можно заметить еще одну трещину, которая также образовалась из-за просадки грунта, но она не такая глубокая
Рядом с разломом можно заметить еще одну трещину, которая также образовалась из-за просадки грунта, но она не такая глубокая


Строители МФК «Снежная миля» за 2 года работ возвели фундамент, который сейчас окружен грунтовыми водами
Строители МФК «Снежная миля» за 2 года работ возвели фундамент, который сейчас окружен грунтовыми водами


Кирилл Шматков
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