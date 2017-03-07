В Новосибирск привезли комиксы о говорящих камнях и проблемах детей в чужой стране

6 марта в немецком читальном зале Новосибирской областной библиотеки открылась выставка комиксов о подростках, а также этических проблемах.


Комикс Тевриза Кадиева и Лейлы Рамалдановой «Маршрутка» о стереотипах, с которыми человек сталкивается, впервые попав в Махачкалу
Комикс Тевриза Кадиева и Лейлы Рамалдановой «Маршрутка» о стереотипах, с которыми человек сталкивается, впервые попав в Махачкалу


Выставку «РЕСПЕКТ 2.0. Комиксы разных стран» организовали сотрудники библиотеки и Гёте-Института в Новосибирске. 


«Комиксы посвящены различным подростковым проблемам — от взаимоотношений со сверстниками в школе и с родителями до прав человека и взаимодействия с людьми других национальностей», — рассказала пресс-секретарь библиотеки Ирина Паина.


Герои комиксов — дети, подростки, взрослые, животные.


Посетители выставки могут посмотреть 13 комиксов художников из России, Германии и Испании
Посетители выставки могут посмотреть 13 комиксов художников из России, Германии и Испании


Выставка будет работать до 23 апреля.


Выставка «РЕСПЕКТ 2.0» — продолжение комикс-проекта «РЕСПЕКТ», созданного в 2011 году художником Хихусом и командой фестиваля «КомМиссия» совместно с Гёте-Институтом в Москве. 


«Цель проекта — с помощью комиксов поговорить с молодежью на понятном и интересном для нее языке на такие темы, как уважение, отношение к людям разных взглядов, а также этнических, религиозных и социальных групп», — сообщают организаторы.


Комикс «Про шубы» автора Анастасии Васильевой
Комикс «Про шубы» автора Анастасии Васильевой


Новосибирцы на выставке могут посмотреть комикс «Мальчик из Швеции» немецкого автора Саши Хоммера, действие комикса происходит в Германии. «В классе новый ученик, мальчик из Швеции. Казалось бы, никаких проблем, но кому-то это не нравится. Если ты из другой страны или просто чем-то отличаешься от большинства, то можешь рассчитывать на неприятности. Именно об этом моя история», — пишет Саша.


«Если ты из другой страны или просто чем-то отличаешься от большинства, то можешь рассчитывать на неприятности»
«Если ты из другой страны или просто чем-то отличаешься от большинства, то можешь рассчитывать на неприятности»


Комикс «Мальчик из Швеции» Саши Хоммера.
Комикс «Мальчик из Швеции» Саши Хоммера.


Художник Рубен Фернандес из Испании нарисовал комикс «Камни». «Это история о людях, о том, почему мы должны быть к ним более внимательными», — пояснил автор.


Комикс «Камни» основан на реальных историях питерской благотворительной организации «Ночлежка»
Комикс «Камни» основан на реальных историях питерской благотворительной организации «Ночлежка»


Сценарист и режиссер Светлана Ельчанинова нарисовала комикс «Максимум». Автор уверена, что все проблемы человечества «происходят из детства». Ельчанинова считает, что все знают гиперактивных и невнимательных детей, и важно, чтобы из них «под давлением социума получились не деструктивные деятели и деспоты, а люди, заряженные на позитив и креатив».


Комикс «Максимум» о чересчур шебутных детях
Комикс «Максимум» о чересчур шебутных детях


Жители Новосибирска любят не только читать комиксы, но и рисовать. Например, выпускница факультета журналистики НГУ француженка Констанция Вейль подготовила комикс — рецепт окрошки с пояснениями на родном языке, а ученые СО РАН нарисовали комиксы про жизнь мухи-дрозофилы в космосе.

Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова

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