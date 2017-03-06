Новосибирцы потребовали банкротства застройщика долгостроя на Дуси Ковальчук
6 марта на пл. Ленина в Новосибирске прошел пикет обманутых дольщиков недостроя на ул. Дуси Ковальчук, 242.
Около 20 собравшихся попросили мэрию помочь обанкротить застройщика.
«Наш дом строится на протяжении уже 8 лет, и никак не может достроиться. Сейчас застройщик, ООО "Интерпоток", активно продает квартиры — пытается привлечь деньги, очевидно, не пытаясь что-то построить. Вот уже год стройка совсем не движется. Осенью прошлого года мы активно с мэрией пытались договориться на предмет банкротства застройщика, потому что перед мэрией есть задолженность за аренду земельного участка. Если мэрия предъявит свои требования — банкротство станет более реальным», — рассказала одна из дольщиц Елена Мелешина.
По ее словам, в общей сложности от действий застройщика пострадали больше 225 семей.
«Сейчас в первой очереди (всего их три. — НГС.НОВОСТИ), где заключено большинство договоров долевого участия, около 75 % закончено — есть внешняя кладка, остекление частично. Задолженность застройщика, по данным отчетности, которую я видела на конец 2015 года, по сумме привлеченных средств заявлена порядка 480 млн руб.», — говорит Елена Мелешина. По ее словам, они обратились в Арбитражный суд НСО.
На сайте арбитража корреспондент НГС.НОВОСТИ обнаружила судебное определение, по которому принято заявление о признании ООО «Интерпоток» банкротом. Заявление датировано 15 декабря 2016 года. Теперь заявитель — частное лицо — будет доказывать суду обоснованность своего иска.
Получить комментарий у застройщика корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось. Телефоны, в том числе отдела продаж, не отвечали или были недоступны.
По данным октября 2016 года, Новосибирская область обошла все регионы Сибири по числу проблемных долгостроев, сообщила Генпрокуратура РФ.
Анна Наумцева
Фото Ольги Бурлаковой