Новосибирцы потребовали банкротства застройщика долгостроя на Дуси Ковальчук

Дольщики просят мэрию вмешаться

6 марта на пл. Ленина в Новосибирске прошел пикет обманутых дольщиков недостроя на ул. Дуси Ковальчук, 242.





Около 20 собравшихся попросили мэрию помочь обанкротить застройщика.







«Наш дом строится на протяжении уже 8 лет, и никак не может достроиться. Сейчас застройщик, ООО "Интерпоток", активно продает квартиры — пытается привлечь деньги, очевидно, не пытаясь что-то построить. Вот уже год стройка совсем не движется. Осенью прошлого года мы активно с мэрией пытались договориться на предмет банкротства застройщика, потому что перед мэрией есть задолженность за аренду земельного участка. Если мэрия предъявит свои требования — банкротство станет более реальным», — рассказала одна из дольщиц Елена Мелешина.







На пикет собралось около 20 человек





По ее словам, в общей сложности от действий застройщика пострадали больше 225 семей.





«Сейчас в первой очереди (всего их три. — НГС.НОВОСТИ), где заключено большинство договоров долевого участия, около 75 % закончено — есть внешняя кладка, остекление частично. Задолженность застройщика, по данным отчетности, которую я видела на конец 2015 года, по сумме привлеченных средств заявлена порядка 480 млн руб.», — говорит Елена Мелешина. По ее словам, они обратились в Арбитражный суд НСО.







На сайте арбитража корреспондент НГС.НОВОСТИ обнаружила судебное определение, по которому принято заявление о признании ООО «Интерпоток» банкротом. Заявление датировано 15 декабря 2016 года. Теперь заявитель — частное лицо — будет доказывать суду обоснованность своего иска.







Дольщики утверждают, что квартиры в долгострое все еще продаются





Получить комментарий у застройщика корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось. Телефоны, в том числе отдела продаж, не отвечали или были недоступны.







По данным октября 2016 года, Новосибирская область обошла все регионы Сибири по числу проблемных долгостроев, сообщила Генпрокуратура РФ.