Жители Нижней Ельцовки собрали 5,5 тысяч подписей против Восточного обхода

Пикет против строительства Восточного обхода через Нижнюю Ельцовку 19 февраля

200 жителей микрорайона Нижняя Ельцовка встретились с представителями власти и обсудили проблему Восточного обхода — жильцы опасаются, что траектория трассы может пройти непосредственно рядом с жилыми домами.







На встречу, которая прошла в администрации Советского района, приехало порядка 200 человек, там были представители администрации Советского района, мэрии Новосибирска, правительства НСО, территориального и федерального управлений автомобильных дорог и депутаты, рассказала НГС.НОВОСТИ одна из участниц встречи, жительница Нижней Ельцовки Оксана Бабенко.





«Встреча началась с выступления чиновников… Также выступил наш Лев Шепелянский, кто озвучил свой проект [объезда]. Это ученый, общественник и директор предприятия, которое занимается строительством дорог. Он предложил возводить Восточный обход по региональным дорогам Искитимского района. По оценкам Шепелянского, это [будет стоить] 3–5 млрд руб. Но нам никто не ответил на вопрос, сколько будет стоить возведение обхода по Нижней Ельцовке», — рассказала Оксана Бабенко.







По словам Оксаны, чиновники рассказали о проекте создания «прокола» в насыпи под железной дорогой, который, по замыслу, должен увеличить пропускную способность выезда из Нижней Ельцовки на Бердское шоссе.







«Упомянули этот проект путепровода и уже посоветовали собирать подписи против путепровода… Нам говорят, что это будет "прокол" в районе остановочной платформы Нижняя Ельцовка, что туда с левой стороны Лесосечной просто будет уезжать транспорт», — пояснила Бабенко. Собравшихся проинформировали, что текущий рабочий вариант проекта Восточного обхода предусматривает строительство одного из участков через лес в районе Нижней Ельцовки — это позволит временно «сбросить трафик» с новой трассы до запуска новых участков в сторону Искитимского района.







«Встреча прошла эмоционально, но эмоционально-сдержанно. <…> Жители боятся, что на каком-нибудь [этапе] все затормозится: вот построят около Нижней Ельцовки [очередной этап Восточного обхода], и затормозится следующий пуск. И машины пойдут через их район», — пояснила начальник отдела общественных связей и информации администрации Советского района Ольга Костина. Она подчеркнула, что районная администрация на стороне жителей Нижней Ельцовки.







«Он (глава советской районной администрации Дмитрий Оленников. — И.К.) сказал, что должен быть обход в прямом смысле этого слова и [обход] никоим образом не должен повлиять на жителей Советского района. Администрация будет стоять на этом прочно», — отметила Ольга Костина.







Жители остались недовольны ответами чиновников на прошедшей встрече, считает Оксана Бабенко. В ближайшее время активисты Нижней Ельцовки хотят направить официальные письма в мэрию Новосибирска и правительство НСО с просьбой пояснить траекторию Восточного обхода.





Пока же, по информации Бабенко, в микрорайоне продолжается сбор подписей против строительства обхода через Нижнюю Ельцовку — под письмом уже подписалось порядка 5,5 тыс. человек.





Среди подписавшихся как жители микрорайона, так и члены различных городских организаций ветеранов и инвалидов. 18 марта марта активисты запланировали митинг.





Напомним, на акцию протеста — пикет, который провели в Нижней Ельцовке 19 февраля, — пришло около 30 человек.