Жители Нижней Ельцовки собрали 5,5 тысяч подписей против Восточного обхода

Пикет против строительства Восточного обхода через Нижнюю Ельцовку 19 февраля
Пикет против строительства Восточного обхода через Нижнюю Ельцовку 19 февраля

200 жителей микрорайона Нижняя Ельцовка встретились с представителями власти и обсудили проблему Восточного обхода — жильцы опасаются, что траектория трассы может пройти непосредственно рядом с жилыми домами.


На встречу, которая прошла в администрации Советского района, приехало порядка 200 человек, там были представители администрации Советского района, мэрии Новосибирска, правительства НСО, территориального и федерального управлений автомобильных дорог и депутаты, рассказала НГС.НОВОСТИ одна из участниц встречи, жительница Нижней Ельцовки Оксана Бабенко.


«Встреча началась с выступления чиновников… Также выступил наш Лев Шепелянский, кто озвучил свой проект [объезда]. Это ученый, общественник и директор предприятия, которое занимается строительством дорог. Он предложил возводить Восточный обход по региональным дорогам Искитимского района. По оценкам Шепелянского, это [будет стоить] 3–5 млрд руб. Но нам никто не ответил на вопрос, сколько будет стоить возведение обхода по Нижней Ельцовке», — рассказала Оксана Бабенко.


По словам Оксаны, чиновники рассказали о проекте создания «прокола» в насыпи под железной дорогой, который, по замыслу, должен увеличить пропускную способность выезда из Нижней Ельцовки на Бердское шоссе.


«Упомянули этот проект путепровода и уже посоветовали собирать подписи против путепровода… Нам говорят, что это будет "прокол" в районе остановочной платформы Нижняя Ельцовка, что туда с левой стороны Лесосечной просто будет уезжать транспорт», — пояснила Бабенко. Собравшихся проинформировали, что текущий рабочий вариант проекта Восточного обхода предусматривает строительство одного из участков через лес в районе Нижней Ельцовки — это позволит временно «сбросить трафик» с новой трассы до запуска новых участков в сторону Искитимского района.


«Встреча прошла эмоционально, но эмоционально-сдержанно. <…> Жители боятся, что на каком-нибудь [этапе] все затормозится: вот построят около Нижней Ельцовки [очередной этап Восточного обхода], и затормозится следующий пуск. И машины пойдут через их район», — пояснила начальник отдела общественных связей и информации администрации Советского района Ольга Костина. Она подчеркнула, что районная администрация на стороне жителей Нижней Ельцовки.


«Он (глава советской районной администрации Дмитрий Оленников. — И.К.) сказал, что должен быть обход в прямом смысле этого слова и [обход] никоим образом не должен повлиять на жителей Советского района. Администрация будет стоять на этом прочно», — отметила Ольга Костина.


Жители остались недовольны ответами чиновников на прошедшей встрече, считает Оксана Бабенко. В ближайшее время активисты Нижней Ельцовки хотят направить официальные письма в мэрию Новосибирска и правительство НСО с просьбой пояснить траекторию Восточного обхода.


Пока же, по информации Бабенко, в микрорайоне продолжается сбор подписей против строительства обхода через Нижнюю Ельцовку — под письмом уже подписалось порядка 5,5 тыс. человек.


Среди подписавшихся как жители микрорайона, так и члены различных городских организаций ветеранов и инвалидов. 18 марта марта активисты запланировали митинг.


Напомним, на акцию протеста — пикет, который провели в Нижней Ельцовке 19 февраля, — пришло около 30 человек.

Илья Калинин
Фото предоставлено организаторами пикета

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