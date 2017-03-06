Новосибирским девушкам предложили взять в аренду букет из 101 розы





Сообщение об аренде букетов, скриншот с Instagram





Страницы с услугой аренды 101 розы появляются в Instagram в разных городах страны, вчера аренда таких букетов стала доступна в Новосибирске.





Уже несколько дней пользователи соцсетей делятся друг с другом скриншотами московских аккаунтов Instagram, предлагающих снять букет из 101 розы на 10 минут, чтобы сделать с ним фотографии в преддверии 8 Марта.





За сутки странички под именем rentroses завели аккаунты из Киева, Минска, Санкт-Петербурга, Кемерово, Москвы и многих других городов. Накануне такой аккаунт стал доступен и новосибирским девушкам.





«Если у вас или вашего молодого человека не хватает средств на целый букет, но хочется поразить всех подруг праздничными фото, то специально для вас мы привезем к порогу вашего дома шикарный букет из 101 розы! После приезда у вас будет до 10 минут, чтобы сделать столько фото, сколько вам хочется», — сказано в аккаунте.





В комментариях к фото авторы аккаунта уточняют: услуга стоит 1000 руб. за 10 минут, доставка включена в стоимость, однако у Бердска и Академгородка есть дополнительная наценка в 200 руб.





Авторы аккаунта не ответили на вопросы корреспондента НГС, который представился клиентом и отправил личные сообщения. В течение всего дня страницу переименовывали, сейчас у нее 21 подписчик и 144 подписки.





TJournal рассказывал, что разработчик проекта — 22-летний молодой человек, который представился Евгением.





«Мысли создать что-то подобное были давно, так как часто читал истории (может и выдуманные), как девушки сами себе заказывают цветы, платят и потом делают фото. Плюс однажды видел, как в кафе 3 девушки фотографировались с одним букетом на всех. И все удивлялся, почему такой услуги нигде не было видно. Ну и недавно подумал, почему бы и не попробовать, скоро же 8 Марта. Написал посты, отослал в рекламу, стал ждать», — цитирует автора концепции TJournal.





В Новосибирске уже существуют необычные бизнес-проекты, связанные с букетами. Например, в июле 2016 года НГС писал о том, что жительница Новосибирска Анна Порох наладила бизнес по изготовлению и продаже букетов из овощей и фруктов. А в августе мы рассказывали о Светлане Сушковой, которая занялась производством и продажей букетов из перьев фазанов, попугаев и лебедей.





Кроме того, в Новосибирске можно приобрести и обычные букеты из цветов к 8 Марта, например, в гипермаркетах.





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