Новосибирским девушкам предложили взять в аренду букет из 101 розы


Сообщение об аренде букетов, скриншот с Instagram
Сообщение об аренде букетов, скриншот с Instagram


Страницы с услугой аренды 101 розы появляются в Instagram в разных городах страны, вчера аренда таких букетов стала доступна в Новосибирске.


Уже несколько дней пользователи соцсетей делятся друг с другом скриншотами московских аккаунтов Instagram, предлагающих снять букет из 101 розы на 10 минут, чтобы сделать с ним фотографии в преддверии 8 Марта.


За сутки странички под именем rentroses завели аккаунты из Киева, Минска, Санкт-Петербурга, Кемерово, Москвы и многих других городов. Накануне такой аккаунт стал доступен и новосибирским девушкам.


«Если у вас или вашего молодого человека не хватает средств на целый букет, но хочется поразить всех подруг праздничными фото, то специально для вас мы привезем к порогу вашего дома шикарный букет из 101 розы! После приезда у вас будет до 10 минут, чтобы сделать столько фото, сколько вам хочется», — сказано в аккаунте.


В комментариях к фото авторы аккаунта уточняют: услуга стоит 1000 руб. за 10 минут, доставка включена в стоимость, однако у Бердска и Академгородка есть дополнительная наценка в 200 руб.


Авторы аккаунта не ответили на вопросы корреспондента НГС, который представился клиентом и отправил личные сообщения. В течение всего дня страницу переименовывали, сейчас у нее 21 подписчик и 144 подписки.


TJournal рассказывал, что разработчик проекта — 22-летний молодой человек, который представился Евгением.


«Мысли создать что-то подобное были давно, так как часто читал истории (может и выдуманные), как девушки сами себе заказывают цветы, платят и потом делают фото. Плюс однажды видел, как в кафе 3 девушки фотографировались с одним букетом на всех. И все удивлялся, почему такой услуги нигде не было видно. Ну и недавно подумал, почему бы и не попробовать, скоро же 8 Марта. Написал посты, отослал в рекламу, стал ждать», — цитирует автора концепции TJournal.


В Новосибирске уже существуют необычные бизнес-проекты, связанные с букетами. Например, в июле 2016 года НГС писал о том, что жительница Новосибирска Анна Порох наладила бизнес по изготовлению и продаже букетов из овощей и фруктов. А в августе мы рассказывали о Светлане Сушковой, которая занялась производством и продажей букетов из перьев фазанов, попугаев и лебедей.


Кроме того, в Новосибирске можно приобрести и обычные букеты из цветов к 8 Марта, например, в гипермаркетах.


Завтра, 7 марта, в преддверии Международного женского дня, НГС проведет онлайн-трансляцию, посвященную празднику. Мы просим наших читательниц и читателей показать, как они отмечают предстоящий выходной день у себя на работе — присылайте фото, видео и пишите нам на WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или через раздел на сайте «Сообщи свою новость».

Наталья Гредина
Скриншот с instagram.com

Прочтений: 1589
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено