Самый большой районный суд за Уралом переехал в новое бежевое здание

Сегодня, 6 марта, Ленинский районный суд Новосибирска переехал с ул. Титова в новое 3-этажное здание на ул. Связистов.







Новое здание суда на ул. Связистов





С сегодняшнего дня Ленинский райсуд работает по адресу: ул. Связистов, 159.





«Это самый большой [по составу районный] суд за Уралом», — отметили в Управлении Судебного департамента.





В ведомстве уточнили, что к возведению этого здания строители приступили в 2014 году, а сдали его в эксплуатацию за несколько дней до нового 2017 года. Это позволило справить новоселье более чем 100 работникам Ленинского районного суда, в том числе 24 судьям.





Новое здание с красивой вечерней подсветкой строилось в течение трех лет специально для суда. Согласно проекту, в новом здании 12 залов для слушания уголовных дел и столько же — для гражданских дел, а также 24 камеры для подсудимых. Кроме того, подрядчик сделал лестничные клетки для конвоя, которые не пересекаются с путями посетителей и работников суда.





Для подсудимых строители оборудовали клетки в залах с пуленепробиваемыми стеклами.





При отделке коридоров, лестниц и других мест общего пользования подрядчик использовал антивандальные материалы, пояснили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Новосибирской области.







Новоселье справили более 100 работников Ленинского районного суда





Торжественное открытие нового здания суда состоится позже







Как сообщалось ранее, генподрядчик для строительства нового здания определился в октябре 2013 года. Им стало ЗАО «Полёт», в то время сообщалось, что стоимость контракта будет не более 646,9 млн руб.







