Самый большой районный суд за Уралом переехал в новое бежевое здание

Сегодня, 6 марта, Ленинский районный суд Новосибирска переехал с ул. Титова в новое 3-этажное здание на ул. Связистов.


Новое здание суда на ул. Связистов
Новое здание суда на ул. Связистов


С сегодняшнего дня Ленинский райсуд работает по адресу: ул. Связистов, 159.


«Это самый большой [по составу районный] суд за Уралом», — отметили в Управлении Судебного департамента.


В ведомстве уточнили, что к возведению этого здания строители приступили в 2014 году, а сдали его в эксплуатацию за несколько дней до нового 2017 года. Это позволило справить новоселье более чем 100 работникам Ленинского районного суда, в том числе 24 судьям.

Новое здание с  красивой вечерней подсветкой строилось в течение трех лет специально для суда. Согласно проекту, в новом здании 12 залов для слушания уголовных дел и столько же — для гражданских дел, а также 24 камеры для подсудимых. Кроме того, подрядчик сделал лестничные клетки для конвоя, которые не пересекаются с путями посетителей и работников суда.


Для подсудимых строители оборудовали клетки в залах с пуленепробиваемыми стеклами.


При отделке коридоров, лестниц и других мест общего пользования подрядчик использовал антивандальные материалы, пояснили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Новосибирской области.


Новоселье справили более 100 работников Ленинского районного суда
Новоселье справили более 100 работников Ленинского районного суда


Торжественное открытие нового здания суда состоится позже
Торжественное открытие нового здания суда состоится позже


Как сообщалось ранее, генподрядчик для строительства нового здания определился в октябре 2013 года. Им стало ЗАО «Полёт», в то время сообщалось, что стоимость контракта будет не более 646,9 млн руб.


Самый большой районный суд за Уралом переехал в новое бежевое здание (фото)


Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова

Прочтений: 3743
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено