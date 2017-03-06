Мужчина погиб в горящей квартире на Выборной

Соседи вынесли из горящей квартиры мужчину, но он умер

В десятиэтажном доме на ул. Выборной, 122/2 случился пожар — соседи вытащили из горящей квартиры мужчину, но не смогли его реанимировать.







Вызов в ГУ МЧС по НСО поступил сегодня, 6 марта, в 13:20.





«Подразделения прибыли на место в 13:29. Горела квартира на втором этаже десятиэтажного панельного дома. Причина устанавливается», — сообщили в пресс-службе МЧС.







Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что соседи до прибытия пожарных вытащили из горящей комнаты мужчину, на вид ему было около 54 лет. Пытались оказать доврачебную помощь, а когда приехала «скорая», передали его медикам. Врачи констатировали смерть.







На прошлой неделе крупный пожар с погибшими произошел в Горском микрорайоне. Вечером 2 марта в 13-этажном доме № 63/1 загорелась квартира, из дома эвакуировали 52 человека. Еще два человека погибли.