Приставы заблокировали счета сибирячки из-за несуществующего долга за воду

У жительницы Новосибирска несколько дней назад списали долг 4-летней давности и заблокировали все счета



У жительницы Заельцовского района Новосибирска приставы заблокировали счета и сняли около 6 тыс. руб. за долг «Горводоканалу», якобы образовавшийся в 2012 году.





«Была небольшая задолженность в 2012 году, а коммунальная служба передала эти документы в суд в 2014 году, при этом долг уже был закрыт. Меня никто не уведомил, я даже не знала, что есть какие-то проблемы с платежами, открыто исполнительное производство. Прошел суд в 2014 году, и документы были переданы приставам, но уже в 2017 году. Приставы начинают активно исполнять, а долга давно уже нет. Они арестовали все существующие счета, списали деньги», — рассказала жительница Новосибирска Екатерина.







Она пояснила, что деньги — всего около 5 тыс. руб. за долг и 1 тыс. руб. исполнительского сбора — приставы списали с ее карт 28 февраля. При этом женщина уверена, что в 2012 году у нее никак не мог образоваться долг за воду в 5 тыс. руб.





Женщина рассказала, что в подобную ситуацию попали еще несколько ее знакомых — с них 28 февраля списали деньги за долги компании «СИБЭКО». Например, у одного из читателей НГС с карты списали более 6 тыс. руб.







У одного из читателей НГС с карты списали более 6 тыс. руб.



Чтобы разобраться в произошедшем, Екатерина съездила в «Горводоканал». «Там я взяла справку, что не являюсь должником, предоставила ее приставам, и они сказали, что в течение нескольких дней будет возвращена сумма», — сказала женщина. Аналогичные обещания, удалось узнать НГС.НОВОСТИ, получили и другие лишившиеся по ошибке денег новосибирцы.







В пресс-службе судебных приставов меж тем заявили, что подобные случаи со списаниями долгов давностью в несколько лет, как правило, единичные — назвать, сколько их было за последний месяц, в ведомстве затруднились. «Появляется задолженность, потом суд принимает решение, и нам приносят исполнительный лист, и на основании его мы применяем какие-то действия к должникам. Если мы применяли действия, скорее всего, сам "Горводоканал" не отозвал исполнительный лист. Вряд ли ошибка здесь наша», — сказал главный специалист-эксперт пресс-службы УФССП по НСО Александр Юрко.





В пресс-службе судебных приставов также отметили, что жителям присылают уведомления о возбуждении исполнительного производства по адресам прописки. В пресс-службе предположили, что люди могли не получить уведомления, если живут по другому адресу.





Судебные приставы иногда блокируют счета новосибирцев по довольно неожиданным поводам. Например, недавно приставы Томской области арестовали счет молодого бездетного новосибирца за долг по алиментам. После недолгого разбирательства выяснилось, что приставы просто перепутали двух однофамильцев.

