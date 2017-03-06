Чиновника мэрии Новосибирска заподозрили в управлении ювелирным заводом

Виталий Витухин
Виталий Витухин

Новосибирский общественник Константин Уткин попросил прокуратуру проверить причастность главы управления потребительского рынка мэрии Виталия Витухина к работе ювелирного завода «Адалит».


Уткин предоставил в редакцию НГС.НОВОСТИ фото заявления, которое он направил прокурору Новосибирска Денису Ференцу с подписью главы прокуратуры на нем. Подтвердить получение заявления и подлинность подписи Ференца в прокуратуре вечером 6 марта не удалось.


В документе отмечается, что глава управления потребительского рынка Новосибирска, заместитель начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Виталий Витухин имеет доли в ООО «ТД "Адалит"» и ООО «НЮЗ "Адалит"».


«Такая информация только с сайта [завода] и по базе юридических лиц (ЕГРЮЛ)», — указал Уткин на свои источники в разговоре с НГС.НОВОСТИ. На сайте завода Витухин назван его гендиректором.


«В соответствии с федеральным законом "О муниципальной службе в РФ" муниципальному служащему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом», — приводится в тексте заявления выдержка из федерального закона.


Страница завода «Адалит»
Страница завода «Адалит»


Сам Виталий Витухин в разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ пояснил, что действительно являлся гендиректором завода, но оставил эту должность при трудоустройстве в мэрию в 2015 году.


Он сообщил, что сейчас директором завода является Игорь Кижеватов, а информация во многих интернет-ресурсах о нем самом не обновлена.


«После получения предложения прийти сюда [в мэрию] на работу я сначала долго думал, потом согласился. Мне было дано время для закрытия всех своих работ и передачи акций и долей. Все официально оформлено в доверительное управление», — заявил Витухин.


По данным «Спарк-Интерфакс», директором ООО «Новосибирский ювелирный завод "Адалит"» и ООО «Торговый дом "Адалит"» действительно является Игорь Кижеватов. Учредителями первого юридического лица являются: Виталий Витухин (33 %), Игорь Зорин (33 %), Игорь Кижеватов (33 %) и ООО «ТИЛАДА» (1 %), второго — Витухин, Зорин и Кижеватов в равных долях.


По информации на сайте «Адалита», ювелирный завод был создан в 1990 году, занимается производством ювелирных изделий из золота и серебра. В каталоге продукции — серьги, цепочки, браслеты, зажим для галстука, пирсинг, имиджевая продукция (значки с логотипами компаний, ведомств и предприятий).


По информации мэрии, Виталий Витухин родился в Новосибирске в 1967 году, в 1992 году закончил Новосибирский электротехнический институт, в 2009 году — Сибирскую академию государственной службы. В 1990–1996 годах он работал директором МП «Экзотиктур», директором НПЦ «Адалит», с 1996 по 1999 год — директором, заместителем директора по перспективному развитию ООО «Ювелирный центр "Адалит-96"», с 1999 по 2015 год был гендиректором завода «Адалит».


В мэрии Виталий Витухин работает с 16 февраля 2015 года. В задачи управления потребительского рынка входит в том числе контроль за рынком услуг в сфере торговли, общепита и бытового обслуживания. В прошлом году Виталий Витухин, например, рассказывал, что реконструкция здания «Бани № 8» на ул. Каменской идет с опережением. А в декабре заявлял, что цены на елки на елочных базарах не будут повышаться.

Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой (1), скрин adalit.ru (2)

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