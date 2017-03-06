«Мицубиси» занесло и выбросило на встречную полосу к «Тойоте»

В ДТП на Одоевского пострадали оба водителя
В ДТП на Одоевского пострадали оба водителя

Mitsubishi Mirage и Toyota Platz сошлись в лобовом столкновении в Первомайском районе — обоих водителей увезла «скорая помощь».


ДТП произошло в 14:00 на перекрестке улиц Одоевского и Вересаева в микрорайоне КСМ.


«Toyota Platz ехала по Одоевского со стороны ул. Твардовского в сторону Старого шоссе, Mitsubishi Mirage — навстречу. На перекрестке "Мицубиси" занесло и выбросило на встречную полосу, где в него врезалась "Тойота"», — описали ситуацию представители мобильного приложения «Автоспас», которые были на месте происшествия.


«Мицубиси» вынесло на встречную полосу
«Мицубиси» вынесло на встречную полосу


По данным «Автоспаса», пострадали оба водителя. Водитель «Мицубиси» сильно повредил голову, потерял много крови, а водитель «Тойоты», женщина, получила переломы руки и ноги, а также ушиб грудной клетки. «Сработавшие подушки безопасности не уберегли водителей от травм. Обоих пострадавших увезла "скорая помощь"», — сообщил «Автоспас».


В Госавтоинспекции по городу Новосибирску сообщили, что знают об этом ДТП, но данных о нем пока нет в базе. Сотрудники ДПС еще работают на месте аварии.


Температурные колебания приводят к гололеду на дороге, а тот, в свою очередь, — к заносам автомобилей. В субботу, 4 марта, с обледеневшего Бердского шоссе в сугроб слетели сразу 5 машин.

Анна Наумцева
Фото vk.com/avtospas54rus

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