«Мицубиси» занесло и выбросило на встречную полосу к «Тойоте»

В ДТП на Одоевского пострадали оба водителя

Mitsubishi Mirage и Toyota Platz сошлись в лобовом столкновении в Первомайском районе — обоих водителей увезла «скорая помощь».







ДТП произошло в 14:00 на перекрестке улиц Одоевского и Вересаева в микрорайоне КСМ.





«Toyota Platz ехала по Одоевского со стороны ул. Твардовского в сторону Старого шоссе, Mitsubishi Mirage — навстречу. На перекрестке "Мицубиси" занесло и выбросило на встречную полосу, где в него врезалась "Тойота"», — описали ситуацию представители мобильного приложения «Автоспас», которые были на месте происшествия.





«Мицубиси» вынесло на встречную полосу





По данным «Автоспаса», пострадали оба водителя. Водитель «Мицубиси» сильно повредил голову, потерял много крови, а водитель «Тойоты», женщина, получила переломы руки и ноги, а также ушиб грудной клетки. «Сработавшие подушки безопасности не уберегли водителей от травм. Обоих пострадавших увезла "скорая помощь"», — сообщил «Автоспас».







В Госавтоинспекции по городу Новосибирску сообщили, что знают об этом ДТП, но данных о нем пока нет в базе. Сотрудники ДПС еще работают на месте аварии.







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