Трещина на тротуаре Большевистской резко увеличилась
Трещина на тротуаре на Большевистской продолжает увеличиваться, местные жители заметили просадку грунта.
Читательница НГС Елена, которая присылала в редакцию фото трещины 5 марта, сообщила, что разлом продолжает увеличиваться. Глубокая трещина на Большевистской появилась в том же месте, где в ноябре треснула и просела проезжая часть. Разлом образовался недалеко от строящегося комплекса «Снежная миля».
«На фото видна просадка грунта на проезжей части и сама щель, ширина ее и глубина увеличилась за сутки», — сообщила женщина.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать опасный разлом на дороге.
Ранее НГС.НОВОСТИ подробно писали о трещине на Большевистской. На фотографиях, которые читатели присылали в редакцию в ноябре, тротуар был целым.
Наталья Гредина
Фото предоставлены читательницей НГС