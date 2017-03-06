Трещина на тротуаре Большевистской резко увеличилась

Трещина на тротуаре на Большевистской продолжает увеличиваться, местные жители заметили просадку грунта.







Трещина тротуара на Большевистской 6 марта







Трещина тротуара на Большевистской 6 марта







Читательница НГС Елена, которая присылала в редакцию фото трещины 5 марта, сообщила, что разлом продолжает увеличиваться. Глубокая трещина на Большевистской появилась в том же месте, где в ноябре треснула и просела проезжая часть. Разлом образовался недалеко от строящегося комплекса «Снежная миля».





Трещина тротуара на Большевистской 6 марта. Фото читателя







«На фото видна просадка грунта на проезжей части и сама щель, ширина ее и глубина увеличилась за сутки», — сообщила женщина.





Трещина тротуара на Большевистской 5 марта. Фото читателя







НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать опасный разлом на дороге.





Ранее НГС.НОВОСТИ подробно писали о трещине на Большевистской. На фотографиях, которые читатели присылали в редакцию в ноябре, тротуар был целым.