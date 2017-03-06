Новосибирец поджег дом с людьми и подпер дверь

Гость поджег дом после ссоры с квартирантами
Гость поджег дом после ссоры с квартирантами

В Новосибирске суд вынес приговор 29-летнему Алексею Чернову, который после пьяной ссоры поджег дом с 5 людьми в микрорайоне «Лесоперевалка».


Происшествие случилось в январе 2016 года.


«Чернов облил входную дверь правой половины дома бензином, подпер ее, чтобы потерпевшие не смогли выйти из жилища, после чего поджег дом», — описали ситуацию в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.


Как пояснил помощник прокурора Ленинского района Новосибирска Вадим Гришин, 12 января Алексей Чернов гостил у знакомых на ул. 2-я Шоссейная. Кроме него в доме были хозяин, его квартиранты — 2 семейные пары —  и еще один мужчина.


Некоторые из собравшихся выпивали — застолье длилось уже практически сутки. В итоге двое квартирантов, не участвовавших в веселье, попросили Чернова прекратить пьянку. Из-за этого в доме разгорелась потасовка. Чтобы отомстить обидчикам, гость купил бензина на АЗС, вернулся к дому, облил его и поджег.


По словам представителя прокуратуры, к этому времени в доме оставались хозяин дома и четверо его квартирантов. Двое жильцов уже спали, трое смотрели телевизор. Когда дом вспыхнул, жильцы разбили окно и сумели выбраться. Все остались в живых, но две женщины после пожара попали в больницу — обе отравились угарным газом, а одна из них обожгла легкие и верхние дыхательные пути.


Как уточнил Вадим Гришин, правая половина дома сгорела практически полностью. Хозяева оценили ущерб в 1 млн руб. Вторая половина была нежилой.


Ленинский районный суд Новосибирска признал 29-летнего Алексея Чернова виновным по ч. 3 ст. 30, п. п. «а, е» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (поджог) и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.


По словам Вадима Гришина, вину в покушении на убийство мужчина не признал.


В суде он не отрицал, что поджег дом, но уверял, что убивать никого не хотел, а просто собирался лишить обидчиков жилья.


Приговор в законную силу не вступил.


Ранее в областной прокуратуре рассказывали о том, как мужчина в Мошковском районе убил двух человек и поджег дом ради флакона с одеколоном. 1 ноября 2016 года суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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