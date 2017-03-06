Планетарий объявил конкурс на лучшую мелодию для фильмов о космосе

Планетарий ищет авторов музыки к фильмам о космосе
Планетарий ищет авторов музыки к фильмам о космосе


Новосибирский планетарий объявил конкурс среди новосибирских композиторов — лучшие композиции будут звучать в фильмах о космосе. «Мы ориентируемся на определенный стиль: Dark Ambient, Space Ambient, Space Musik. Подбираем музыкантов, которые пишут музыку в каком-то космическом стиле», — рассказала Юлия Алтухова, начальник отдела полнокупольного контента Новосибирского планетария.  


Она уточнила, что музыка будет использована в лекциях, фильмах, мультфильмах о звездах и космосе, которые создают в планетарии.


Инженер звукозаписи Новосибирского планетария Антон Ильяшенко, который занимается отбором претендентов, рассказал, что за два дня уже прислали около 15 мелодий, с некоторыми авторами уже ведут переговоры. «В этом есть такой элемент патриотизма. Вообще у нас есть договор с РАО (Российское Авторское общество), т.е. некий плейлист, который мы могли использовать. На 100 % он состоял из иностранных авторов. Теперь будем привлекать местных авторов», — пояснил Ильяшенко. 


Сколько будут платить за «космические» мелодии, в планетарии не уточнили — по словам собеседника, этот вопрос окончательно еще не решен. Антон Ильяшенко отметил, что как минимум половина присланной музыки настолько хороша, что ею вполне можно заменить иностранную музыку. «Раньше у нас были немножко связаны руки в плане полнокупольных программ. А теперь с этим интеллектуальным контентом, честно и прозрачно приобретенным у самих авторов, без посредников, мы можем наши фильмы и лекции дарить, продавать другим планетариям», — подытожил специалист планетария.


Авторские права на музыку регулярно становятся поводами для судебных исков в Новосибирске. Так, в прошлом году проблемы с этой статьей закона возникли у кафе, на которое подали иск за исполнение песен Эдит Пиаф.

Анна Богданова
Фото pixabay.com

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