Синоптики рассказали о начале интенсивного таяния снега

Особенно интенсивно снег начнет таять в конце апреля

Гидрометцентр дал предварительный прогноз на март и апрель — оба месяца ожидаются теплее климатической нормы.



«Снежный покров начнет деградировать на стыке 1-й и 2-й декады (11–14 апреля).





Интенсивное таяние придется на конец апреля»,





— рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин на встрече с журналистами в пресс-центре ГТРК «Новосибирск». По предварительному прогнозу на апрель, месяц в целом будет на 1–2 градуса выше нормы.





Сейчас регион находится в зоне высокого атмосферного давления, антициклона, подходит кратковременное похолодание — ночью 9 марта по области столбик термометра может опуститься до –22 градусов. Затем вектор погоды вновь повернется в сторону тепла.





«Вторая декада марта будет тоже под влиянием повышенного атмосферного давления. Низкие ночные и утренние температуры весьма вероятны, а дневные приблизятся к 0 градусов. Волна тепла придет в конце марта, тогда ожидаем днем до +2...+9 градусов», — добавил Ягудин.