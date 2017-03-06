Синоптики рассказали о начале интенсивного таяния снега

Особенно интенсивно снег начнет таять в конце апреля
Особенно интенсивно снег начнет таять в конце апреля

Гидрометцентр дал предварительный прогноз на март и апрель — оба месяца ожидаются теплее климатической нормы.

«Снежный покров начнет деградировать на стыке 1-й и 2-й декады (11–14 апреля). 


Интенсивное таяние придется на конец апреля»,


 — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин на встрече с журналистами в пресс-центре ГТРК «Новосибирск». По предварительному прогнозу на апрель, месяц в целом будет на 1–2 градуса выше нормы.


Сейчас регион находится в зоне высокого атмосферного давления, антициклона, подходит кратковременное похолодание — ночью 9 марта по области столбик термометра может опуститься до –22 градусов. Затем вектор погоды вновь повернется в сторону тепла.


«Вторая декада марта будет тоже под влиянием повышенного атмосферного давления. Низкие ночные и утренние температуры весьма вероятны, а дневные приблизятся к 0 градусов. Волна тепла придет в конце марта, тогда ожидаем днем до +2...+9 градусов», — добавил Ягудин.

Анна Наумцева
Фото Анны Золотовой

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