Девушка умерла в облбольнице после родов и комы
В Новосибирской облбольнице скончалась 20-летняя роженица, которая впала в кому 4 месяца назад.
Об этом НГС.НОВОСТИ сообщили в пресс-службе минздрава НСО, уточнив, что девушка умерла 4 марта.
2 ноября она впала в кому после кесарева сечения в роддоме Бердска, рассказывали ранее ее родственники.
По медицинским показаниям девушке проводили кесарево сечение, а после него поставили антибиотик. У роженицы возникла аллергическая реакция на лекарство, произошел анафилактический шок. В итоге сердце остановилось на 7 минут. Девушку реанимировали, но в себя она тогда не пришла, говорила родственница женщины.
Из роддома Бердска пациентку перевели в реанимацию областной больницы, где она и находилась все это время. По словам супруга девушки Алексея Ларькина, новорожденного ребенка после родов забрали домой. Мужчина тогда написал заявление в прокуратуру и попросил разобраться в ситуации.
Корреспонденту НГС.НОВОСТИ удалось сегодня связаться с Алексеем. Он сообщил, что обращение в надзорный орган не дало никаких результатов. «С ребенком все в порядке», — добавил он.
В конце года в Центральной городской больнице Бердска скончалась еще одна роженица. Женщине было 44 года. По предварительным данным, пациентка скончалась после того, как ей сделали кесарево сечение. Новорожденная дочка пациентки осталась жива.
Ольга Власова