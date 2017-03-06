Девушка умерла в облбольнице после родов и комы

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В Новосибирской облбольнице скончалась 20-летняя роженица, которая впала в кому 4 месяца назад.





Об этом НГС.НОВОСТИ сообщили в пресс-службе минздрава НСО, уточнив, что девушка умерла 4 марта.





2 ноября она впала в кому после кесарева сечения в роддоме Бердска, рассказывали ранее ее родственники.





По медицинским показаниям девушке проводили кесарево сечение, а после него поставили антибиотик. У роженицы возникла аллергическая реакция на лекарство, произошел анафилактический шок. В итоге сердце остановилось на 7 минут. Девушку реанимировали, но в себя она тогда не пришла, говорила родственница женщины.





Из роддома Бердска пациентку перевели в реанимацию областной больницы, где она и находилась все это время. По словам супруга девушки Алексея Ларькина, новорожденного ребенка после родов забрали домой. Мужчина тогда написал заявление в прокуратуру и попросил разобраться в ситуации.





Корреспонденту НГС.НОВОСТИ удалось сегодня связаться с Алексеем. Он сообщил, что обращение в надзорный орган не дало никаких результатов. «С ребенком все в порядке», — добавил он.





В конце года в Центральной городской больнице Бердска скончалась еще одна роженица. Женщине было 44 года. По предварительным данным, пациентка скончалась после того, как ей сделали кесарево сечение. Новорожденная дочка пациентки осталась жива.