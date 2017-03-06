Девушка умерла в облбольнице после родов и комы

Фото saiyood (Essentials/iStock)
Фото saiyood (Essentials/iStock)

В Новосибирской облбольнице скончалась 20-летняя роженица, которая впала в кому 4 месяца назад.


Об этом НГС.НОВОСТИ сообщили в пресс-службе минздрава НСО, уточнив, что девушка умерла 4 марта. 


2 ноября она впала в кому после кесарева сечения в роддоме Бердска, рассказывали ранее ее родственники.


По медицинским показаниям девушке проводили кесарево сечение, а после него поставили антибиотик. У роженицы возникла аллергическая реакция на лекарство, произошел анафилактический шок. В итоге сердце остановилось на 7 минут. Девушку реанимировали, но в себя она тогда не пришла, говорила родственница женщины.


Из роддома Бердска пациентку перевели в реанимацию областной больницы, где она и находилась все это время.  По словам супруга девушки Алексея Ларькина, новорожденного ребенка после родов забрали домой. Мужчина тогда написал заявление в прокуратуру и попросил разобраться в ситуации.


Корреспонденту НГС.НОВОСТИ удалось сегодня связаться с Алексеем. Он сообщил, что обращение в надзорный орган не дало никаких результатов. «С ребенком все в порядке», — добавил он.


В конце года в Центральной городской больнице Бердска скончалась еще одна роженица. Женщине было 44 года. По предварительным данным, пациентка скончалась после того, как ей сделали кесарево сечение. Новорожденная дочка пациентки осталась жива.

Ольга Власова

Прочтений: 14873
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (78)78
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено