Улица Ленина и Заельцовский парк попали в голосование за благоустройство

Набережная Новосибирска
Набережная Новосибирска

Новосибирцам предложили поучаствовать в интернет-опросе и выбрать территорию для благоустройства в 2017 году.


Опрос начался 2 марта  и продлится до 15 марта на сайте проекта «Зеленый Новосибирск». Чтобы его пройти, горожанам нужно зарегистрироваться на муниципальном портале города.


«Предлагаем всем желающим принять участие в выборе общественной территории, которая наиболее нуждается в благоустройстве! Это должно быть место, которое имеет общегородское значение и в котором мы с вами сможем не только отдыхать, но и проводить общегородские мероприятия», — сообщается на сайте опроса.


На выбор новосибирцам предлагают:


Михайловскую набережную, парк культуры и отдыха им. Кирова, ул. Ленина (от пл. Ленина до пр. Димитрова), Центральный парк, Затулинский дисперсный парк, Заельцовский парк и парк «Бугринская роща».


Ул. Ленина в Новосибирске
Ул. Ленина в Новосибирске


Итоги голосования станут известны 17 марта, власти учтут мнение  жителей, когда будут выбирать территорию для благоустройства по национальной программе «Формирование городской среды» Министерства строительства и ЖКХ России.


Программа рассчитана на пять лет и включает два направления: дворы (благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов) и общественные пространства (обустройство больших территорий общегородского значения для отдыха и мероприятий).


Проект Затулинского дисперсного парка
Проект Затулинского дисперсного парка


«Сегодня еще точно не утверждено, какая сумма идет на придомовые и общественные территории, но,


по предварительным данным, на благоустройство общественных территорий [потратят] порядка 130–140 млн руб.»,


 — пояснила глава департамента культуры мэрии Анна Терешкова.


Заельцовский парк
Заельцовский парк


1 марта губернатор НСО Владимир Городецкий распорядился создать комиссию, которая будет координировать деятельность проекта «Формирование комфортной городской среды».


В начале февраля мэр Анатолий Локоть говорил, что власти предложили сосредоточиться на благоустройстве набережной — она попала в список обустройства фан-зон к чемпионату мира по футболу в 2018 году. По предварительным подсчетам, обустройство 6 га фан-зоны обойдется в 120–140 млн руб. Кроме того, власти и депутаты предлагали сделать Затулинский жилмассив дисперсным парком с раскрашенными домами и велодорожками, а новосибирские дизайнеры разработали фирменный стиль для Заельцовского парка.

Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой (1), Александра Ощепкова (2), kir-nsk.ru (3), Татьяны Фатеевой (4)

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