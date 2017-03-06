Улица Ленина и Заельцовский парк попали в голосование за благоустройство

Набережная Новосибирска

Новосибирцам предложили поучаствовать в интернет-опросе и выбрать территорию для благоустройства в 2017 году.





Опрос начался 2 марта и продлится до 15 марта на сайте проекта «Зеленый Новосибирск». Чтобы его пройти, горожанам нужно зарегистрироваться на муниципальном портале города.







«Предлагаем всем желающим принять участие в выборе общественной территории, которая наиболее нуждается в благоустройстве! Это должно быть место, которое имеет общегородское значение и в котором мы с вами сможем не только отдыхать, но и проводить общегородские мероприятия», — сообщается на сайте опроса.







На выбор новосибирцам предлагают:





Михайловскую набережную, парк культуры и отдыха им. Кирова, ул. Ленина (от пл. Ленина до пр. Димитрова), Центральный парк, Затулинский дисперсный парк, Заельцовский парк и парк «Бугринская роща».







Ул. Ленина в Новосибирске





Итоги голосования станут известны 17 марта, власти учтут мнение жителей, когда будут выбирать территорию для благоустройства по национальной программе «Формирование городской среды» Министерства строительства и ЖКХ России.





Программа рассчитана на пять лет и включает два направления: дворы (благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов) и общественные пространства (обустройство больших территорий общегородского значения для отдыха и мероприятий).







Проект Затулинского дисперсного парка





«Сегодня еще точно не утверждено, какая сумма идет на придомовые и общественные территории, но,





по предварительным данным, на благоустройство общественных территорий [потратят] порядка 130–140 млн руб.»,





— пояснила глава департамента культуры мэрии Анна Терешкова.







Заельцовский парк





1 марта губернатор НСО Владимир Городецкий распорядился создать комиссию, которая будет координировать деятельность проекта «Формирование комфортной городской среды».







В начале февраля мэр Анатолий Локоть говорил, что власти предложили сосредоточиться на благоустройстве набережной — она попала в список обустройства фан-зон к чемпионату мира по футболу в 2018 году. По предварительным подсчетам, обустройство 6 га фан-зоны обойдется в 120–140 млн руб. Кроме того, власти и депутаты предлагали сделать Затулинский жилмассив дисперсным парком с раскрашенными домами и велодорожками, а новосибирские дизайнеры разработали фирменный стиль для Заельцовского парка.