На Шлюзе нашли фантастически красивую ледяную пещеру
Новосибирский фотограф Ева Шафран опубликовала красивые снимки необычной ледяной пещеры на Шлюзе.
Пещера находится за церковью по ул. Русской на закрытой территории, где стоят катера, — на нее трудно попасть, рассказала НГС.НОВОСТИ Ева Шафран. Недалеко от красивой пещеры стоит корабль «Чумилэнд», который энтузиасты превратили в парк водных аттракционов.
«Толщина льда примерно 2 метра надо мной и метров 5 подо мной. Природа делает удивительные вещи», — написала фотограф под опубликованными снимками в Instagram.
Ева Шафран пояснила, что неподалеку от пещеры стоит эллинг — гараж для лодки, принадлежащий ее подруге. По словам фотографа, благодаря своей знакомой ей и удалось попасть в это место — о проходе знают только некоторые местные жители.
«Там просто гаражи, и под гаражами [для лодок — пещера]. Так просто и не поймешь, что там может такое. Я так поняла, что это из года в год там так, но зимой она в снегу, а по весне растаяла», — пояснила Ева, отметив, что лед образовался на плитах. По словам фотографа, длина прохода в пещере — примерно 15 м.
Ледяная пещера — не первая необычная пейзажная фотонаходка для девушки. В октябре Ева Шафран обнаружила сказочно красивые пейзажи на безлюдном заледеневшем пляже «Звезда».
Мария Морсина
Фотографии предоставлены Евой Шафран