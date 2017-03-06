На Шлюзе нашли фантастически красивую ледяную пещеру

Новосибирский фотограф Ева Шафран опубликовала красивые снимки необычной ледяной пещеры на Шлюзе.


Пещера на ул. Русской
Пещера на ул. Русской


Пещера находится за церковью по ул. Русской на закрытой территории, где стоят катера, — на нее трудно попасть, рассказала НГС.НОВОСТИ Ева Шафран. Недалеко от красивой пещеры стоит корабль «Чумилэнд», который энтузиасты превратили в парк водных аттракционов.


В пещере можно сидеть, а вот встать будет проблематично
В пещере можно сидеть, а вот встать будет проблематично


«Толщина льда примерно 2 метра надо мной и метров 5 подо мной. Природа делает удивительные вещи», — написала фотограф под опубликованными снимками в Instagram.


Ева Шафран сравнивает пещеру со льдами Байкала
Ева Шафран сравнивает пещеру со льдами Байкала


Пещера образовалась под гаражами
Пещера образовалась под гаражами


Ева Шафран пояснила, что неподалеку от пещеры стоит эллинг — гараж для лодки, принадлежащий ее подруге. По словам фотографа, благодаря своей знакомой ей и удалось попасть в это место — о проходе знают только некоторые местные жители.


Протяженность пещеры — около 15 м
Протяженность пещеры — около 15 м


«Там просто гаражи, и под гаражами [для лодок — пещера]. Так просто и не поймешь, что там может такое. Я так поняла, что это из года в год там так, но зимой она в снегу, а по весне растаяла», — пояснила Ева, отметив, что лед образовался на плитах. По словам фотографа, длина прохода в пещере — примерно 15 м. 


«Это так странно, необыкновенно, красиво, волшебно», — написала фотограф в Instagram
«Это так странно, необыкновенно, красиво, волшебно», — написала фотограф в Instagram


По словам Евы, просто так попасть в эту пещеру трудно — девушку привела туда знакомая
По словам Евы, просто так попасть в эту пещеру трудно — девушку привела туда знакомая


Ледяная пещера — не первая необычная пейзажная фотонаходка для девушки. В октябре Ева Шафран обнаружила сказочно красивые пейзажи на безлюдном заледеневшем пляже «Звезда».

Мария Морсина
Фотографии предоставлены Евой Шафран

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