Певцы устроили в переходе метро флешмоб и исполнили африканский фольклор

Певцы ансамбля «Маркелловы голоса» были одеты как обычные новосибирцы и исполняли африканский фольклор

Ансамбль «Маркелловы голоса» спел для новосибирцев в переходе метро на пл. Ленина.







Флешмоб прошел сегодня, 6 марта, и был посвящен 80-летию Новосибирской государственной филармонии, а также Международному женскому дню.







По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, в акции приняли участие 10 певцов. Они были одеты как обычные новосибирцы и исполнили две музыкальных композиции а капелла, рассредоточившись по переходу. Они исполняли африканский фольклор.







В это время волонтеры Новосибирской филармонии дарили женщинам тюльпаны.







«Мы давно эту идею вынашивали и надеемся, что это не последний музыкальный сюрприз, который мы подготовим для новосибирцев. Акустика здесь хорошая», — отметил Игорь Тюваев, художественный руководитель ансамбля «Маркелловы голоса».















Прошлое резонансное мероприятие в Новосибирской филармонии было в пятницу, 3 марта. Тогда благодаря гала-концерту звезд и помощи новосибирских бизнесменов собрали 5 млн руб. для новосибирской консерватории.