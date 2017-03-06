В Кировском районе загорелся экскурсионный трамвай

Пожарные отправились на вызов после пяти часов вечера

На ул. Оловозаводской, 11 случился пожар в экскурсионном трамвае № 10 — огонь тушили две автоцистерны, никто не пострадал.







Пожарные получили вызов в 17:06.





«Салон заволокло дымом. Никто не пострадал, эвакуации мы не проводили. Поврежден утеплитель, телевизор, обшивка сидений», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков и добавил, что трамвай был экскурсионный.







Пожар потушили в 17:17 с помощью двух автоцистерн, пояснили в ГУ МЧС. Предварительная причина пожара — повреждение проводки.







Похожий случай, но с участием троллейбуса, случился днем 24 сентября на конечной остановке общественного транспорта «Затулинский жилмассив» на ул. Зорге. Тогда салон также заволокло черным дымом и на тушение выезжали две пожарных машины.