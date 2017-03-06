Новосибирцы спасли раненого и брошенного в поле ротвейлера

5 марта трое новосибирцев спасли раненого ротвейлера, привязанного к дереву и лежащего в высоких сугробах.





Новосибирцы нашли собаку, привязанную к березе, возле дороги недалеко от села Локти





«Мы — я, мой брат и его тесть — вчера около 6 вечера ехали из села Дубровино, на рыбалке были. Мы проезжали по дороге, недалеко от села Локти, на скорости около 60 км/ч. На повороте стояла одна березка, и тесть случайно заметил под ней собаку.





Она лежала полностью без сил, уже не вставала, у нее рана была на плече на левом, от удара я думаю.





Мы ее отвязали, положили аккуратно в багажник и повезли в город», — рассказал спасший собаку житель Новосибирска, представившийся Евгением.







Пока мужчины ехали в город, их знакомая связалась с клиникой БЭСТ. Там собаку осмотрели и сделали рентген. Кости оказались целые, однако ротвейлер переохладился, его температура снизилась до 35 градусов при обычной температуре 37–38 градусов.







Ротвейлер Веня в клинике БЭСТ ждет рентген







«Мое мнение, что собака там [под березой] лежала не одну неделю. Потому что заметено все было, ни одного следа не видно. В металлическом наморднике, привязана, испуганная очень. Собаке на вид лет 8, мы назвали ее Веня», — сказал Евгений. Он добавил, что сейчас собаку передали зоозащитникам.





Ротвейлер лежал под деревом полностью без сил





Куратор животных городского приюта для бездомных животных Татьяна Палкина (выступает как поручитель перед клиникой) рассказала, что сейчас собака чувствует себя не очень хорошо, она ранена и потеряла много крови.





«Пока не ясно, какое у нее заболевание, сегодня в клинике ее будут полностью обследовать. У нее несколько ран на ногах. Возможно, по касательной машина задела, возможно, кто-то побил палкой. Но переломов нет», — пояснила Татьяна и отметила, что сейчас в приюте собирают деньги на лечение собаки.





«К сожалению, сейчас тенденция появилась избавляться от пожилых, больных собак, которые стали не нужны», — заключила Татьяна Палкина.







Новосибирцы часто спасают собак, оказавшихся в смертельной опасности. Недавно мужчина нашел в микрорайоне «Родники» собаку с перерезанным горлом.

