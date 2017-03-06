Водители устроили массовый дрифт на площади инженера Будагова

Скриншот с видео дрифта на площади инженера Будагова
Скриншот с видео дрифта на площади инженера Будагова


 Четыре машины устроили дрифт на площади инженера Будагова в Новосибирске.


Это произошло вчера, 5 марта, около 23:00. 


На видео, которое опубликовали представители мобильного приложения «Автоспас», четыре машины друг за другом проезжают по скользкой дороге по площади инженера Будагова в сторону ул. Ипподромской и экстремально разворачиваются.


«Они делают это специально, но скользкая дорога способствует дрифту», — пояснили в «Автоспасе» со ссылкой на очевидца, который предоставил им видео.



Дрифтующие в Новосибирске объясняют свои действия, например, желанием выбросить адреналин. По этой причине, как выяснили НГС.НОВОСТИ, водитель автобуса дрифтовал за ТЦ «МЕГА» в январе.

Анна Наумцева
Видео youtube.com, канал Автоспас Мобильное приложение

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