Водители устроили массовый дрифт на площади инженера Будагова

Скриншот с видео дрифта на площади инженера Будагова





Четыре машины устроили дрифт на площади инженера Будагова в Новосибирске.







Это произошло вчера, 5 марта, около 23:00.





На видео, которое опубликовали представители мобильного приложения «Автоспас», четыре машины друг за другом проезжают по скользкой дороге по площади инженера Будагова в сторону ул. Ипподромской и экстремально разворачиваются.







«Они делают это специально, но скользкая дорога способствует дрифту», — пояснили в «Автоспасе» со ссылкой на очевидца, который предоставил им видео.











Дрифтующие в Новосибирске объясняют свои действия, например, желанием выбросить адреналин. По этой причине, как выяснили НГС.НОВОСТИ, водитель автобуса дрифтовал за ТЦ «МЕГА» в январе.