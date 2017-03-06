Зарево от горящего автомобиля осветило вечерний двор

Свет от горящего автомобиля распространился по всему двору   
Свет от горящего автомобиля распространился по всему двору
  

Поздно вечером 5 марта в Заельцовском районе Новосибирска вспыхнул «Ниссан-Жук».


«Предположительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


Машина загорелась на ул. Дмитрия Донского, 24/1. Информация о пожаре поступила в МЧС в 19:48. На место выехали две пожарные машины и восемь спасателей. В 19:58 они уже справились с огнем, уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.


В спасательном ведомстве добавили, что в машине не было людей, никто не пострадал. 


Очевидцы в соцсетях сообщили, что двигатель иномарки был закрыт одеялом, а машина, скорее всего, перегрелась. Еще один очевидец добавил, что пожарные потушили горящий автомобиль буквально за 2 минуты. Но машина выгорела практически полностью. 


Машины горят в Новосибирске нередко, например, 28 февраля припаркованный «Лексус» загорелся на ул. Фабричной.

Ольга Власова
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