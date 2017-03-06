Зарево от горящего автомобиля осветило вечерний двор

Свет от горящего автомобиля распространился по всему двору



Поздно вечером 5 марта в Заельцовском районе Новосибирска вспыхнул «Ниссан-Жук».





«Предположительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.







Машина загорелась на ул. Дмитрия Донского, 24/1. Информация о пожаре поступила в МЧС в 19:48. На место выехали две пожарные машины и восемь спасателей. В 19:58 они уже справились с огнем, уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.





В спасательном ведомстве добавили, что в машине не было людей, никто не пострадал.







Очевидцы в соцсетях сообщили, что двигатель иномарки был закрыт одеялом, а машина, скорее всего, перегрелась. Еще один очевидец добавил, что пожарные потушили горящий автомобиль буквально за 2 минуты. Но машина выгорела практически полностью.







Машины горят в Новосибирске нередко, например, 28 февраля припаркованный «Лексус» загорелся на ул. Фабричной.