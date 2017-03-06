На Новосибирскую область надвигается похолодание до –22 градусов

Новосибирск ждет очередное резкое похолодание
Новосибирск ждет очередное резкое похолодание

На Новосибирск и область надвигается очередной холодный фронт — в середине недели температура ночью опустится до –22 градусов.


В ближайшие сутки сохранится высокое атмосферное давление. С ним связан, в частности, туман, который сегодня наблюдали спешащие на работу новосибирцы.


«Будет низкий фон утренней минимальной температуры. На 7 марта мы дали от –14 до –19 ночью, дневные температуры будут колебаться в пределах от 0 до –5. Далее 8 марта к региону подойдет холодный фронт», — предупредил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Синоптики полагают, что в конце недели нас ждут снегопады, порывистый ветер до 18 м/с. 


Ночью 9 марта будет –11…–16 градусов, местами до –22 градусов.


Дневные температуры 8 и 9 марта достаточно низкие — от –3 до –10 градусов. 

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

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