Утренний Новосибирск окутал плотный туман

Утром 6 марта жители Новосибирска попали в густой туман — синоптики объясняют это явление ростом атмосферного давления и высокой влажностью.





На город опустился утренний туман





Утренний туман опустился на город и осложнил видимость на городских магистралях. Например, такую картину можно наблюдать в районе «Речного вокзала»:





Это явление осложнило жизнь водителям и пешеходам





Туман в районе «Речного вокзала»





Погрузился в туман и центр города:





Площадь Ленина





Ул. Ленина





«Туман формируется обычно при росте атмосферного давления, при ослаблении ветра, при высокой влажности в приземном слое. И в общем-то именно сегодня, и, в принципе, в предыдущие дни были условия для формирования туманов у нас. И 5-го [марта], вчера, были туманы местами по области с изморозью в утренние часы... Условия вполне благоприятные для формирования тумана с видимостью от 500 метров и более, в общем-то в ближайшие сутки вероятность туманов весьма велика», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





В целом синоптики настроены оптимистично — первая декада марта должна быть в Новосибирске теплее нормы.





9:25

Читатель НГС поделился видеороликом с утренним туманом в микрорайоне «ОбьГЭС».









9:37

Туман, опустившийся на город и его окрестности, не повлиял на работу аэропорта «Толмачёво». «Аэропорт работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе авиапредприятия.





9:57



Всплеска ДТП из-за плохой видимости на дорогах также не наблюдается, отметили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.







Утренний туман на площади Маркса





Ул. Ипподромская





Туман на «Золотой Ниве»





10:30



Погруженный в туман город выглядит красиво и даже немного загадочно:







Утренний Новосибирск глазами читателя НГС





Скрывшаяся за туманом площадь Маркса







10:40

Новосибирский туман глазами нашего аргентинского фотооператора Густаво.











Не обошел туман стороной и Горский микрорайон: фотографией местного пейзажа поделилась наша читательница.





Утро на Горском.





10:51

Не лучше обстоят дела и в соседних регионах. Например, туманом окутана взлетно-посадочная полоса в барнаульском аэропорту, сообщили в справочной авиапредприятия.





Из-за этого авиарейс № 217, летевший из Москвы в Барнаул, приземлился в Новосибирске. Вылет к месту назначения намечен на 11:30, уточнил в пресс-службе "Толмачёво".