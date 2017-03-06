Утренний Новосибирск окутал плотный туман
Утром 6 марта жители Новосибирска попали в густой туман — синоптики объясняют это явление ростом атмосферного давления и высокой влажностью.
Утренний туман опустился на город и осложнил видимость на городских магистралях. Например, такую картину можно наблюдать в районе «Речного вокзала»:
Погрузился в туман и центр города:
«Туман формируется обычно при росте атмосферного давления, при ослаблении ветра, при высокой влажности в приземном слое. И в общем-то именно сегодня, и, в принципе, в предыдущие дни были условия для формирования туманов у нас. И 5-го [марта], вчера, были туманы местами по области с изморозью в утренние часы... Условия вполне благоприятные для формирования тумана с видимостью от 500 метров и более, в общем-то в ближайшие сутки вероятность туманов весьма велика», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
В целом синоптики настроены оптимистично — первая декада марта должна быть в Новосибирске теплее нормы.
9:25
Читатель НГС поделился видеороликом с утренним туманом в микрорайоне «ОбьГЭС».
9:37
Туман, опустившийся на город и его окрестности, не повлиял на работу аэропорта «Толмачёво». «Аэропорт работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе авиапредприятия.
9:57
Всплеска ДТП из-за плохой видимости на дорогах также не наблюдается, отметили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
10:30
Погруженный в туман город выглядит красиво и даже немного загадочно:
10:40
Новосибирский туман глазами нашего аргентинского фотооператора Густаво.
Не обошел туман стороной и Горский микрорайон: фотографией местного пейзажа поделилась наша читательница.
10:51
Не лучше обстоят дела и в соседних регионах. Например, туманом окутана взлетно-посадочная полоса в барнаульском аэропорту, сообщили в справочной авиапредприятия.
Из-за этого авиарейс № 217, летевший из Москвы в Барнаул, приземлился в Новосибирске. Вылет к месту назначения намечен на 11:30, уточнил в пресс-службе "Толмачёво".
Ольга Хмелевская
Фото Анны Наумцевой (1–5), Стаса Соколова (6, 10), Валерии Терлеевой (7), Михаила Руднева (8), читателей НГС (9, 12), Густаво Зырянова (11)
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