Новосибирский мастер вырезал крошечные сердечки из грифеля карандаша 

Новосибирский художник-миниатюрист Владимир Анискин создал к 8 Марта крошечные композиции из стержня автоматического карандаша.







Новое творение Владимира Анискина





Из грифеля художник вырезал композиции в виде сердечка, сердечка в сердечке и надпись «8 Марта».







«Работа над новыми миниатюрами заняла несколько дней. Очень сложно было работать с грифелем карандаша ввиду его хрупкости на микромасштабе. Работы получились не с первого раза — несколько экземпляров были поломаны в процессе изготовления», — рассказал о творческом процессе Владимир Анискин.







По его словам, художники, создающие фигурки из карандашей, обычно используют для этого грифель диаметром 2 мм или так называемые столярные карандаши с размером стержня 2х5,5 мм.





«Я выбрал самый маленький стержень из доступных диаметров — 0,5 мм, поскольку мне нравится все маленькое. Насколько мне известно, на таком масштабе еще никто не работал», — отметил Владимир Анискин.







Эти работы новосибирский мастер создал специально к 8 Марта





Мастер уточнил, что эти работы горожане смогут увидеть на выставке «Диво под микроскопом», которая проходит в Новосибирском художественном музее.







Для работы над этими композициями художник выбрал грифель диаметром 0,5 мм







НГС.НОВОСТИ уже не раз писали о работах Владимира Анискина. Ранее он подковал блоху именными подковами, сделал олимпийскую медаль диаметром 2 мм и создал самую маленькую книгу в мире.

