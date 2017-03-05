Голый мужчина напал на машину реанимации в центре Новосибирска

Неадекватный новосибирец оторвал номер машины
Неадекватный новосибирец оторвал номер машины "скорой"

Утром 5 марта молодой человек разделся догола на улице Ленина в центре Новосибирска и начал кидаться на прохожих и автомобили, а также сорвал номер с машины реанимации.


Это произошло сегодня в 8:50 на ул. Ленина, 1, подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. В полицию поступило сообщение от сотрудников «скорой помощи», которые заявили, что у этого здания избит молодой человек. 


Прибывшим на место полицейским реаниматологи рассказали, что мужчина бросается на автомобили и на прохожих. Кроме того, он сорвал с машины реанимации номера. Нападение попало на видео, которое появилось сегодня в социальных сетях.


«Полицейские помогли ему одеться, доставили его в отдел полиции и туда ему вызвали другую, специализированную "скорую помощь”», — сообщили в полиции, отметив, что человек вел себя неадекватно.


Осторожно, видео содержит шокирующие сцены и обнаженную натуру!

Из-за сорванного номера полиция проводит проверку. По данным МВД, мужчина не был избит.


Это уже второе появление на публике обнаженного новосибирца за последний месяц. Правда, второй новосибирец, гулявший по улице этой зимой в одних трусах, вел себя более миролюбиво. Возможно, потому, что он сделал это ради своей девушки.

Наталья Гредина
Фото Александра Ощепкова
Видео vk.com/incident_nsk

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