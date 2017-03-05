Новосибирцы ограбили блинную

Новосибирцы ограбили блинную

Двое молодых людей отвлекли продавца фастфуда расспросами, а потом украли ее телефон. 


ГУ МВД по Новосибирской области опубликовало видео, снятое, судя по обстановке, в блинной 24 февраля. На нем злоумышленники сначала просят женщину сделать им горячий чай, а потом хватают с прилавка ее телефон и убегают. Ущерб, по данным полиции, составил 15 тыс. руб.


«В результате оперативно-розыскных мероприятий задержали одного из подозреваемых. Им оказался 34-летний ранее судимый за кражу житель Дзержинского района. В ходе обыска похищенное изъято», — сказано в сообщении полиции.


Сейчас полиция ищет второго участника кражи.


Видео предоставлено полицией


Ранее НГС сообщал, что новосибирцы стали воровать крышки с дорожных люков.

Наталья Гредина
Скриншот и видео предоставлены полицией

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