Девушка спустилась на рельсы на станции метро «Сибирская» и ушла в тоннель (видео)

Скриншот с видео из сообщества «Инцидент Новосибирск»
Скриншот с видео из сообщества «Инцидент Новосибирск»


Девушка спрыгнула на пути на «Сибирской», после чего ушла в тоннель.

Видео происшествия опубликовали днем в соцсетях. На записи видно, как девушка стоит на путях возле стены станции метро «Сибирская». На видео слышны комментарии автора: «В китов наигралась». Также слышно, как работники метро отгоняют людей от края платформы.


Девушка на видео пытается дотронуться ногой до рельса, после чего уходит в тоннель. В соцсетях сообщают, что, возможно, ее туда позвали сотрудники метро.


Видео из сообщества «Инцидент Новосибирск»


В полиции сообщили, что к дежурным по станции пассажиры обратились в 15:40. «Они сказали, что на путях находится девушка. Полицейскими были приняты меры, они попросили ее оттуда выйти, она вышла», — сообщили в полиции.

По данным ГУ МВД, девушке 17 лет, она уроженка села Хабары Алтайского края. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, с ней работают полицейские и медики.


В полиции не знают, для чего она уходила в тоннель. Поезда, по информации представителя МВД, не останавливали, сотрудники полиции среагировали сразу же.


В последний раз похожий инцидент в метро случился в декабре прошлого года, тогда на «Заельцовской» на рельсы прыгнул молодой человек 1995 года рождения.

Наталья Гредина 
Скриншот с видео из сообщества «Инцидент Новосибирск»
Видео из сообщества «Инцидент Новосибирск»

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