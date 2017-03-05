Женщина с порезами спаслась от пожара в Заельцовском районе

Фото pixabay.com

Днем 5 марта на ул. Калинина сгорел деревянный частный дом, одна женщина пострадала.







Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 13:45, пожарные машины приехали на место через 9 минут. По данным МЧС, в 14:11 пожар был ликвидирован. Сейчас на месте разбирают завалы и проливают оставшиеся части сооружения водой. На месте работают 5 автоцистерн и 20 человек. Причины пожара устанавливаются.







«Дом на двух хозяев, одна половина нежилая. Площадь дома 100 кв. м. До прибытия пожарных хозяйка одной половины дома имела порезы ноги, при каких обстоятельствах она их получила, неизвестно. Кровля дома полностью уничтожена, частично произошло обрушение перекрытий», — сообщил начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.





В полиции сообщили, что женщина 1957 года рождения, предположительно, порезала ногу стеклом во время эвакуации из дома. Хозяйку увезли в больницу на «скорой».





Два дня назад НГС писал, о пожаре на Горском микрорайоне, где погибли два человека.