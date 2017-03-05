Жители улицы Доватора обходят огромный сугроб по проезжей части

Перегородивший дорогу сугроб (справа), фото читателя





Вычищенный с парковки снег перегородил тротуар в Дзержинском районе, жителям приходится ходить в детскую поликлинику по дороге.





Житель ул. Доватора Олег заметил внушительный сугроб сегодня в 8 утра около дома №17. По его словам, снег перегородил единственный доступный для людей с колясками путь к поликлинике.





Перегородивший дорогу сугроб (справа), фото читателя







«Сегодня смотрю, деваха идет по дороге с ребенком, они и так и сяк, в итоге вышли на проезжую часть, пройти невозможно. Тут недалеко поликлиника, постоянно ходят мамаши. Можно вдоль дома обойти, но там ступеньки. Я напротив живу и каждый день это вижу, их машины чуть ли не сбивают. А сейчас еще и эту кучу снега навалили», — пожаловался Олег.





По его наблюдениям, снег на тротуар вывалил трактор, который расчищал находящуюся рядом парковку.





Ранее в Новосибирске снег заблокировал автобусную остановку, дорогу к остановке и другие части города.